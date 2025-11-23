Аржентински национал чака дете от сръбска красавица

Популярни
  • 23 ное 2025 | 11:37
  • 886
  • 1
Гардът на Виртус Болоня Лука Вилдоса и половинката му Милица Тасич преживяват най-щастливия период в живота си, тъй като скоро ще станат родители. Двойката обяви радостната новина чрез мила публикация в профилите си в социалните мрежи.

Аржентинският баскетболист и сръбската волейболистка публикуваха снимка, на която пише: "Мама и татко нямат търпение да те срещнат".

Връзката им започва през 2022 г. в Белград, по времето когато Вилдоса играеше за Цървена звезда. По това време спортистът току-що се беше разделил с дългогодишната си партньорка, модела Айнара Гихон.

Около две години по-късно двойката реши да официализира връзката си, като сключи брак в Белград. Кум на сватбата им беше бившият съотборник на Вилдоса, грузинецът Торнике Шенгелия. Заслужава си да се отбележи, че малко преди сватбата Вилдоса прие православието, за да може да се ожени за любимата си с църковен брак.

Миналия месец Вилдоса и съпругата му се замесиха в скандал, вследствие на който попаднаха и в ареста. Причината е, че са блокирали с автомобила си пътя на линейка в Болоня и след това са нападнали медицински лица.

