Пирин и Фратрия откриват кръга във Втора лига

Отборите на Пирин (Благоевград) и Фратрия се изправят един срещу друг в първия мач от 17-ия кръг на Втора лига. Срещата на стадион “Христо Ботев” е с начален час 15:00 и ще бъде ръководена от Стоян Арсов.

Домакините се намират в средата на таблицата с 21 точки - на цели 20 от лидера Дунав и завръщането в efbet Лига изглежда доста сложна задача през този сезон. Финансовата ситуация при “орлетата” също не е цветуща, тъй като досегашните благодетели анонсираха, че възнамеряват да спрат издръжката на клуба.

Фратрия е в различно настроение и тимът е на втора позиция с 34 точки и реални амбиции за промоция в елита. Клубът от Североизтока е също така доста стабилен финансово и засега може да бъде доволен от развитието си.