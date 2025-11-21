Валентин Пейчев: Имаме да наваксваме

Утре Рилци (Добрич) гостува на едноименния тим на Аксаково. Срещата е от 15-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Спечелихме последния двубой и напрежението отслабна. Очаквам да продължим с добрите резултати, защото имаме да наваксваме. Наясно сме с възможностите си. По една или друга причина обаче пропиляхме доста мачове. Не ни надиграваха, но вземаха точките. Не делим противниците на силни и слаби. Важно за мен е как ще играем ние“, коментира пред Sportal.bg членът на Управителния съвет на клуба и треньор на добричлии Валентин Пейчев.

Снимка: fcriltsi.com