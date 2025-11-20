Популярни
"Българският" Симба започва похода си в Шампионската лига на Африка

  20 ное 2025
Танзанийският гранд Симба, воден от българския наставник Димитър Пантев и неговите асистенти Бойко Каменов и Витомир Вутов, започва участието си в груповата фаза на Шампионска лига на КАФ. Тази неделя отборът е домакин на Петро Атлетико. Съперникът е шампион на Ангола, воден е от португалски треньор, и разполага с играчи от Бразилия и Португалия.

На 30 ноември Симба гостува в Мали на Стад Малиен. Четвъртият тим в компанията е и фаворита за първото място – Есперанс Тунис.

Титулярният вратар на Симба Муса Камара, който е и национал на Гвинея, ще пропусне мачовете заради разкъсан менискус на коляното на единия крак.

По време на първия мач на тан в Шампионската лига се очакват повече от 60 000 зрители на стадиона в Дар ес Салам.

Нашите наставници почти не излизат по улиците, защото биват разпознати и просто не може да се придвижват от фенове, които искат да се снимат с тях.

