ВИЛИ САНЬОЛ С ПОСЛЕДНИ ДУМИ ПРЕДИ СБЛЪСЪКА С БЪЛГАРИЯ - НА ЖИВО ОТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА НА ГРУЗИЯ
  3. Сабаленка в бански тип танга плува с акули

  • 17 ное 2025 | 15:22
  • 1454
  • 1
Световната №1 Арина Сабаленка реши да разпусне по необичаен начин след края на изтощителния сезон – плувайки с акули на Малдивите.

Беларуската тенисистка, която загуби от Елена Рибакиа в битката за титлата на Финалите на WTA в Рияд, сподели в Инстаграм кадри от своята екзотична ваканция. На тях се вижда как тя плува с няколко рифови акули.

А жълтият й бански тип танга предизвика множество коментари в социалните мрежи.

Тази година беше изключително успешна за Арина Сабаленка с финали в Мелбърн, Париж и Ню Йорк, където през септември защити титлата си на US Open.

