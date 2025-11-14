Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Марица (Милево)
  3. Иван Кочев: Какво ще направим ние

Иван Кочев: Какво ще направим ние

  • 14 ное 2025 | 08:31
  • 197
  • 0
Иван Кочев: Какво ще направим ние

Утре, Марица (Милево) играе в Димитровград с едноименния тим. Срещата е от 17-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Подготвяме се сериозно за много труден двубой. Не се влияем от резултатите и класирането на съперника. Отборите в групата са равностойни. Димитровград има в състава си опитни футболисти, които могат да спечелят всеки мач. Ако ние демонстрираме потенциала си, имаме добри шансове за успех. Очаквам да го направим и да добавим още три точки към актива си“, коментира пред Sportal.bg Иван Кочев, мениджър на Марица (Милево).

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Пелето: Загубата от ЦСКА няма да е решаваща за Левски

Пелето: Загубата от ЦСКА няма да е решаваща за Левски

  • 13 ное 2025 | 19:36
  • 2629
  • 0
Любо Пенев: Локомотив (Пд) изпадаше, ако Крумовград не беше вдигнал температура

Любо Пенев: Локомотив (Пд) изпадаше, ако Крумовград не беше вдигнал температура

  • 13 ное 2025 | 18:36
  • 4068
  • 1
Любо Пенев похвали работата на Хулио Веласкес в Левски

Любо Пенев похвали работата на Хулио Веласкес в Левски

  • 13 ное 2025 | 18:13
  • 9133
  • 15
Потвърдено: Ердоган ще гледа България на живо

Потвърдено: Ердоган ще гледа България на живо

  • 13 ное 2025 | 18:07
  • 4509
  • 8
ЦСКА стартира благотворителен търг за Бела от Русе

ЦСКА стартира благотворителен търг за Бела от Русе

  • 13 ное 2025 | 18:07
  • 1256
  • 2
Промени в два от мачовете в efbet Лига

Промени в два от мачовете в efbet Лига

  • 13 ное 2025 | 17:58
  • 1877
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Предстои нова порция вълнуващи мачове по пътя към Мондиал 2026

Предстои нова порция вълнуващи мачове по пътя към Мондиал 2026

  • 14 ное 2025 | 08:00
  • 2047
  • 5
Везенков и Олимпиакос със сериозен тест в Милано

Везенков и Олимпиакос със сериозен тест в Милано

  • 14 ное 2025 | 07:00
  • 4028
  • 1
Кристиано провали Португалия, но нищо не е загубено

Кристиано провали Португалия, но нищо не е загубено

  • 13 ное 2025 | 23:41
  • 39571
  • 276
Франция разби Украйна след почивката и си осигури място на Мондиал 2026

Франция разби Украйна след почивката и си осигури място на Мондиал 2026

  • 13 ное 2025 | 23:44
  • 28662
  • 366
Надеждите на Сърбия приключиха на "Уембли", Англия продължава с победите и чистите мрежи

Надеждите на Сърбия приключиха на "Уембли", Англия продължава с победите и чистите мрежи

  • 13 ное 2025 | 23:40
  • 26215
  • 13
Италия се измъчи с Молдова преди сблъсъка с Норвегия

Италия се измъчи с Молдова преди сблъсъка с Норвегия

  • 13 ное 2025 | 23:40
  • 21433
  • 6