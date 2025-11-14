Иван Кочев: Какво ще направим ние

Утре, Марица (Милево) играе в Димитровград с едноименния тим. Срещата е от 17-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Подготвяме се сериозно за много труден двубой. Не се влияем от резултатите и класирането на съперника. Отборите в групата са равностойни. Димитровград има в състава си опитни футболисти, които могат да спечелят всеки мач. Ако ние демонстрираме потенциала си, имаме добри шансове за успех. Очаквам да го направим и да добавим още три точки към актива си“, коментира пред Sportal.bg Иван Кочев, мениджър на Марица (Милево).