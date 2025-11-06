Популярни
  Sportal.bg
  БГ Футбол
  БФС подкрепя приемането на закона за футболното хулиганство

БФС подкрепя приемането на закона за футболното хулиганство

  6 ное 2025 | 10:17
  • 365
  • 0
БФС подкрепя приемането на закона за футболното хулиганство

Българският футболен съюз приветства решението Законопроектът за противодействие на футболното хулиганство да бъде внесен за разглеждане на първо четене в Народното събрание. Това е дългоочаквана и изключително необходима стъпка към гарантиране сигурността на всички, които обичат футбола и спорта като цяло.

Ето какво пишат от "Бояна":

"Категорично заявяваме, че БФС подкрепя приемането на този закон. Вярваме, че той е ключът към по-високо ниво на организация, превенция и контрол върху инцидентите около футболните и спортни срещи. От години настояваме за по-ясни, ефективни и приложими правила и санкции, които да дадат реални инструменти на институциите и организаторите на спортни събития.

В тази връзка приветстваме включването на Българския футболен съюз в процеса по финализиране на текста между първо и второ четене. Това ще ни позволи да допринесем с експертиза и да гарантираме, че мерките в закона са работещи и съобразени с европейските практики. БФС ще бъде активен партньор на държавните институции в този процес – с обща цел: футболът в България да бъде безопасен, привлекателен и достъпен за всички.

Убедени сме, че с общи усилия може да бъде постигната устойчиво работеща среда, която да върне семействата по трибуните и да даде възможност на българския футбол да се развива в сигурна и позитивна атмосфера.

Българският футболен съюз ще продължи да работи активно и конструктивно с всички институции, за да се гарантира, че новата законова рамка ще осигури така желаната от всички ни сигурност в рамките на спортните събития".

