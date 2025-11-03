Уембаняма след първата загуба за сезона: Финикс очакваха всичко, което направихме

Финикс Сънс успя да спре Виктор Уембаняма и неговия Сан Антонио, за да стигне до победа със 130:118, нанасяйки първа загуба на Спърс за сезона в НБА.

21-годишният френски център завърши с едва 9 точки и реализира само 4 от 14 стрелби от игра. Той добави 9 борби, 4 чадъра и 2 асистенции за малко над 34 минути на терена.

"Мисля, че имахме страхотна схема в защита, но те очакваха всичко, което направихме, така че това ни затрудни. Трябва да бъдем по-съсредоточени в бъдеще", обобщи ситуацията Уембаняма след двубоя. "Въпреки трудностите ние все пак реагирахме. Никой не се отказа, никой не сведе глава", добави френският национал.

Снимки: Gettyimages