Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Уембаняма след първата загуба за сезона: Финикс очакваха всичко, което направихме

Уембаняма след първата загуба за сезона: Финикс очакваха всичко, което направихме

  • 3 ное 2025 | 14:33
  • 166
  • 0
Уембаняма след първата загуба за сезона: Финикс очакваха всичко, което направихме

Финикс Сънс успя да спре Виктор Уембаняма и неговия Сан Антонио, за да стигне до победа със 130:118, нанасяйки първа загуба на Спърс за сезона в НБА.

21-годишният френски център завърши с едва 9 точки и реализира само 4 от 14 стрелби от игра. Той добави 9 борби, 4 чадъра и 2 асистенции за малко над 34 минути на терена.

"Мисля, че имахме страхотна схема в защита, но те очакваха всичко, което направихме, така че това ни затрудни. Трябва да бъдем по-съсредоточени в бъдеще", обобщи ситуацията Уембаняма след двубоя. "Въпреки трудностите ние все пак реагирахме. Никой не се отказа, никой не сведе глава", добави френският национал.

Следвай ни:

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Резултати от НБА

Резултати от НБА

  • 3 ное 2025 | 07:07
  • 4406
  • 0
Балкан щурмува Перник в последна битка от петия кръг на Sesame НБЛ

Балкан щурмува Перник в последна битка от петия кръг на Sesame НБЛ

  • 3 ное 2025 | 07:00
  • 4655
  • 0
Виктор Гергов разтърси коша на Берое с гръмотевична забивка

Виктор Гергов разтърси коша на Берое с гръмотевична забивка

  • 2 ное 2025 | 15:52
  • 2285
  • 0
Една легенда на 80!

Една легенда на 80!

  • 2 ное 2025 | 15:28
  • 2060
  • 0
Спартак Плевен срази Берое в "Балканстрой"

Спартак Плевен срази Берое в "Балканстрой"

  • 2 ное 2025 | 14:58
  • 13815
  • 1
Страхотен Везенков изведе Олимпиакос до нов успех в Пирея

Страхотен Везенков изведе Олимпиакос до нов успех в Пирея

  • 2 ное 2025 | 14:41
  • 8668
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов за Илиян Филипов: Като си се оакал, поне се забърши малко

Венци Стефанов за Илиян Филипов: Като си се оакал, поне се забърши малко

  • 3 ное 2025 | 12:41
  • 19192
  • 87
Полицията все още издирва човека, ударил Наумов с бутилка

Полицията все още издирва човека, ударил Наумов с бутилка

  • 3 ное 2025 | 11:21
  • 9760
  • 30
Синята еуфория се засилва: Лудогорец не победи във Варна - Левски вече на 11 точки

Синята еуфория се засилва: Лудогорец не победи във Варна - Левски вече на 11 точки

  • 2 ное 2025 | 19:20
  • 73849
  • 239
Има ли сили Ботев (Враца) да спре устрема на ЦСКА 1948

Има ли сили Ботев (Враца) да спре устрема на ЦСКА 1948

  • 3 ное 2025 | 07:44
  • 6324
  • 13
Григор Димитров изпадна от топ 40, Синер се върна на върха

Григор Димитров изпадна от топ 40, Синер се върна на върха

  • 3 ное 2025 | 10:17
  • 4300
  • 6
Ще успее ли Берое да се съвземе след шока за Купата?

Ще успее ли Берое да се съвземе след шока за Купата?

  • 3 ное 2025 | 07:15
  • 6164
  • 21