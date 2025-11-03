Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  НБА санкционира Ембийд, той поиска глоби за съдиите

НБА санкционира Ембийд, той поиска глоби за съдиите

  3 ное 2025 | 14:23
  • 231
  • 0
НБА санкционира Ембийд, той поиска глоби за съдиите

Центърът на Филаделфия 76ърс Джоел Ембийд бе глобен с 50 000 долара от ръководството на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада заради неприличен жест. От Лигата съобщиха, че бившият носител на приза за "Най-полезен играч" е глобен заради начина, по който се е зарадвал при отбелязан кош в първата четвърт в мача с Бостън Селтикс в петък, загубен от Сиксърс със 108:109. След отбелязан кош плюс фаул роденият в Камерун американски национал удари с изпънати длани външната част на хълбоците си и придвижи напред таза си. Жестът много напомни на този, с който бе известна професионалната кеч група D-Generation X. Заради същия жест Ембийд е бил глобяван и в миналото.

В социалната мрежа Х обаче Ембийд изрази недоволство от поредната си санкция и попита риторично кога и съдиите в НБА ще бъдат глобявани за същото движение. Жестът, който те правят при фаул в защита, е абсолютно същият, който и Ембийд използва по време на мача с Бостън и заради който бе санкциониран.

От НБА все още няма отговор на запитването на играча на Филаделфия.

