Балкан щурмува Перник в последна битка от петия кръг на Sesame НБЛ

Изключително интересен двубой слага край на петия кръг на Sesame НБЛ тази вечер. Един срещу друг в зала “Борис Гюдеров” в Перник се изправят от 19:15 часа Миньор 2015 и Балкан.

И двата отбора са един до друг в класирането с по 3 победи и 1 загуба. Ботевградчани са с по-добра точкова разлика (315:294) към момента от перничани, които са 330:330.

Миньор загуба на старта на шампионата от Рилски спортист в Самоков, но след това записа 4 поредни победи. Балкан пък в последния си мач надви именно Рилецо в Ботевград, а единственото си поражение дотук претърпя в Плевен.

За последно двата отбора премериха силите си на 1/4-финалната фаза от плейофите на Sesame НБЛ през пролетта на тази година. Балкан елиминира противника си с 2-1 победи.

