Виктор Гергов разтърси коша на Берое с гръмотевична забивка

Гардът на Спартак Плевен Виктор Гергов сътвори едно от най-зрелищните изпълнения не само в мача с Берое Стара Загора днес, но и от началото на сезона в Sesame Национална баскетболна лига. В самото начало на последната четвърт Гергов разтърси коша на гостите с гръмотевична забивка през човек.

Спартак срази беройци с 87:77 в среща от петия кръг, играна в зала “Балканстрой” в Плевен. Воденият от Тодор Тодоров е 3-1 от началото на сезона в първенството, докато Берое е с 3 победи и 2 поражения.

Снимки: Sportal.bg