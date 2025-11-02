Популярни
Виктор Гергов разтърси коша на Берое с гръмотевична забивка

  • 2 ное 2025 | 15:52
  • 1305
  • 0

Гардът на Спартак Плевен Виктор Гергов сътвори едно от най-зрелищните изпълнения не само в мача с Берое Стара Загора днес, но и от началото на сезона в Sesame Национална баскетболна лига. В самото начало на последната четвърт Гергов разтърси коша на гостите с гръмотевична забивка през човек.

Спартак срази беройци с 87:77 в среща от петия кръг, играна в зала “Балканстрой” в Плевен. Воденият от Тодор Тодоров е 3-1 от началото на сезона в първенството, докато Берое е с 3 победи и 2 поражения.

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.

Снимки: Sportal.bg

