Една легенда на 80!

Една от най-емблематичните личности в шуменския баскетбол Гроздалин Грозданов навърши 80 години, пише на официалния си сайт Шумен и поздравява рожденика.

“Честит 80-ти рожден ден, Тренер! Пожелаваме ти здраве, дълголетие, късмет и нека твоето дело бъде продължено и в следващите векове!

Голяма част от 100-годишната баскетболна, но и спортна история на град Шумен е свързана с името Гроздалин Горзданов. За малкото от вас, които не са чували кой е той, ето една кратка биографична справка:

Още от ранна възраст Гроздалин Грозданов демонстрира, че спортът тече в кръвта му. Той наследява любовта към физическата активност от баща си Георги Грозданов – една от емблематичните фигури на шуменския футбол от миналия век. Но съдбата не ограничава младия Гроздалин само до един спорт – освен към футбола, той проявява силен интерес и към играта с оранжевата топка – баскетбола.

Като част от изключително талантливото баскетболно поколение на ДФС „Панайот Волов“, под ръководството на треньора Живко Жечев, Грозданов и неговите съотборници записват блестящи успехи. През 1959 г. те достигат до финалите на републиканското първенство и печелят шампионската титла – постижение, което остава в спортната история на Шумен. Енергията и амбицията му не се ограничават само до баскетбола – той се изявява и в хандбала, спортната гимнастика и футбола, като част от юношеския състав на „Волов“ Шумен, с който през 1965 г. става армейски шампион на България.

Спортната страст на Грозданов върви ръка за ръка с любознателността му. Той завършва Московския институт по физкултура, където междувременно става двукратен шампион на Москва по баскетбол с отбора на „Буревестник“ (1969 и 1970 г.). След дипломирането си се завръща в родния град, решен да посвети живота си на спорта и на младите таланти.

Като треньор по спортна гимнастика в „Панайот Волов“ заедно с Галина Димитриевна подготвя бъдещи майстори на спорта като Красимира Димова и Бистра Жекова. Но истинските му триумфи идват на баскетболното игрище. Под негово ръководство юношеският отбор на Шумен достига върха през 1978 г., спечелвайки шампионската титла. Грозданов изгражда редица състезатели, сред които Райна Апостолова и Бистра Костова – баскетболистки, стигнали до националния тим.

След 1989 г., когато баскетболният клуб променя името си на „Фикосота“, Грозданов продължава активно да работи като треньор. Именно тогава води ново поколение шуменски таланти до сребърните медали при момчетата до 14 години. Сред тях се откроява Бойко Миленков – по-късно национален състезател и един от най-добрите баскетболисти излезли от школата на Шумен. Грозданов подготвя множество национални състезатели в този период, а баскетболния клуб попълва редиците си именно с играчи формирани под школовката на Грозданов.

В ролята си на учител по физическо възпитание в Математическата гимназия „Нанчо Попович“, Грозданов оставя трайна следа и в училищния спорт. Под негово ръководство отборът на ПМГ достига многократно до републиканските финали и печели редица отличия.

Извън спортната зала, Грозданов се доказва и като организатор и обществен деец. Той е основател на Научно-приложната лаборатория към ОС на БСФС, заместник-председател на ДФС Шумен, управител на „Шумен спорт“ (УСИП), заместник-директор на УСШ Шумен, председател на звеното за предолимпийска подготовка и дългогодишен учител по физкултура. До неотдавна заема и поста изпълнителен директор на БК Шумен, както и председател на управителния съвет на клуба.

Грозданов е автор и на документалната хроника „100 години баскетбол в Шумен“. В този труд Горзданов като свидетел на по-голяма част от историята на спорта баскетбол в град Шумен успява да улови духа на времето и описва най-важните събития, които бележат развитието на нашия клуб.

Шуменският спорт му дължи много – за професионализма, за отдадеността, за вдъхновението, което предаваше на поколения състезатели. Гроздалин Грозданов – за своите състезатели: „Тренера“, а за своите приятели: Гроздьо – ще остане в паметта на всички като човек, който винаги беше до отбора, готов да помогне, да разбере, да даде съвет и да покаже пътя напред”, пишат шуменци.

