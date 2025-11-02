Тежък удар за Атланта - Трей Йънг аут за поне 4 седмици

Лоши новини за Атланта Хоукс относно пойнт гарда Трей Йънг. Суперзвездата на отбора получи сериозна контузия в дясното коляно по време на мача на Атланта срещу Нетс, който "Ястребите" спечелиха със 117:112.

Всички погледи бяха насочени към Йънг, който, както се очакваше, не игра и в последния мач на отбора си срещу Индиана Пейсърс (победа за Хоукс със 128:108).

Стана ясно, че 27-годишният гард ще отсъства през следващите поне четири седмици, което е много голяма загуба за Атланта.

Снимки: Gettyimages