Тежък удар за Атланта - Трей Йънг аут за поне 4 седмици

  • 2 ное 2025 | 09:26
Тежък удар за Атланта - Трей Йънг аут за поне 4 седмици

Лоши новини за Атланта Хоукс относно пойнт гарда Трей Йънг. Суперзвездата на отбора получи сериозна контузия в дясното коляно по време на мача на Атланта срещу Нетс, който "Ястребите" спечелиха със 117:112.

Всички погледи бяха насочени към Йънг, който, както се очакваше, не игра и в последния мач на отбора си срещу Индиана Пейсърс (победа за Хоукс със 128:108).

Стана ясно, че 27-годишният гард ще отсъства през следващите поне четири седмици, което е много голяма загуба за Атланта.

Снимки: Gettyimages

