FURIA се пребори срещу NAVI и се окичи със златото в Thunderpick WC

Отборът на FURIA се окичи със златните медали от финала на Counter-Strike турнира Thunderpick World Championship, след като осъществи прекрасен обрат срещу Natus Vincere и надигра украинската организация с 3:2 (6-13, 9-13, 13-8, 13-5, 13-1).

Играчите, водени от легендарния Габриел "Fallen" Толедо, записаха страхотни минути и съумяха да обърнат двубой, който, по всички изглеждаше, че ще отиде в ръцете на NAVI.

Кайке "KSCERATO" Серато пък може да се похвали с първия си MVP приз за годината, след като направи 74 елиминации при 1.21 рейтинг. Така бразилците си спечелиха 200 000 долара, докато от NAVI си заработиха $60 000.

Снимка: Thunderpick