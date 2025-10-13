BIG посрещна нов капитан в Counter-Strike

Популярни
Немската организация по електрнни спортове BIG официализра поредната рокада в своя отбор по Counter-Strike 2. Ествествтото на поредните промени ще състои в издигането на Лукас "FreeZe" Хегман от академията на "черно-белите" - той ще заеме ролята на In-Game Leader, заменяйки дългогодишния капитан на тима Йоханес "tabseN" Водарц.

За да се освободи място за новия лидер, Карим "Krimbo" Муса напуска активния състав. От BIG коментираха, че очакват Хегман да внесе промени в структурен план и свеж поглед върху воденето на отбора.

