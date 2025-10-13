BIG посрещна нов капитан в Counter-Strike

Немската организация по електрнни спортове BIG официализра поредната рокада в своя отбор по Counter-Strike 2. Ествествтото на поредните промени ще състои в издигането на Лукас "FreeZe" Хегман от академията на "черно-белите" - той ще заеме ролята на In-Game Leader, заменяйки дългогодишния капитан на тима Йоханес "tabseN" Водарц.

After 1319 days and a joint decision between @KrimboCS and us we decided to move him out of the active roster.



He has been an integral part of our history and words can't say how thankful we are for his contributions.@FreeZe_csgo will take his place and act as the new IGL of… pic.twitter.com/ytoozBurx7 — BIG (@BIGCLANgg) October 12, 2025

За да се освободи място за новия лидер, Карим "Krimbo" Муса напуска активния състав. От BIG коментираха, че очакват Хегман да внесе промени в структурен план и свеж поглед върху воденето на отбора.