500 се класира за плейофите в Полша след безпроблемен успех

  27 сеп 2025
След като по-рано днес успяха да се справят с BetClic, играчите на 500 Esports постигнаха втора победа за деня в турнира Birch Cu, провеждащ се в Гданск, Полша. Те надиграха местния ESC с 2:0 (13-8, 13:0), с което си гарантираха участие на плейофите на шампионата.

Двубоят бе изцяло в ръцете на тима с българско ядро - те направиха силен Mirage, за да се стигне до Ancient, който се оказа първата карта в турнира, спечелена при нулев актив на загубилия тим.

Още утре 500 започва плейофния си път в четвъртфиналната фаза.

