Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. NAVI подписа със звезден отбор в Marvel Rivals

NAVI подписа със звезден отбор в Marvel Rivals

  • 17 сеп 2025 | 11:01
  • 401
  • 0
NAVI подписа със звезден отбор в Marvel Rivals

Организацията по електронни спортове Natus Vincere обяви навлизането си в Marvel Rivals, подписвайки с шампионския състав на Ignite Mid-Season Finals – бившия Team1. Отборът вече се класира през откритите квалификации за Ignite Stage 2 EMEA и ще се бори за място на големия финал.

След изтичането на договора им с Rad Esports, играчите търсеха нова организация, а NAVI им даде такава възможност.

Съставът на NAVI включва: Николай "Naga" Дерели, Максуел "fate" Къри, Расмус "Raajaro" Росвал, Марк "Lv1Crook" Левелеки, Оливър "TrqstMe" ПьолерМ, аджд "Crysis" Герджес и Юрица "Jur3ky" Рисек.

Следвай ни:

Още от eSports

Falcons стартира своя академия

Falcons стартира своя академия

  • 16 сеп 2025 | 15:10
  • 541
  • 0
100 Thieves ще реконструира състава си по VALORANT

100 Thieves ще реконструира състава си по VALORANT

  • 16 сеп 2025 | 13:29
  • 439
  • 0
500 убедително победи руснаци в Galaxy Battle 2025

500 убедително победи руснаци в Galaxy Battle 2025

  • 16 сеп 2025 | 11:00
  • 497
  • 0
Wolves Esports спечели Мейджъра по COD Mobile

Wolves Esports спечели Мейджъра по COD Mobile

  • 16 сеп 2025 | 09:23
  • 516
  • 0
Камен "bubble" Костадинов и Imperial Valkyries не се справиха с играчите на QMISTRY

Камен "bubble" Костадинов и Imperial Valkyries не се справиха с играчите на QMISTRY

  • 15 сеп 2025 | 18:23
  • 429
  • 0
Класен Metizport лиши Георги "Jorko" Митев и CPH Wolves от плейофи в European Pro League Series 2

Класен Metizport лиши Георги "Jorko" Митев и CPH Wolves от плейофи в European Pro League Series 2

  • 15 сеп 2025 | 15:48
  • 393
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Перфектни! България с 3 от 3 на Световното първенство

Перфектни! България с 3 от 3 на Световното първенство

  • 17 сеп 2025 | 09:18
  • 44797
  • 31
Левски разпродаде още един сектор за мача с Лудогорец

Левски разпродаде още един сектор за мача с Лудогорец

  • 17 сеп 2025 | 12:11
  • 1302
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 17 сеп 2025 | 08:10
  • 382345
  • 11
Джанлоренцо Бленджини: Трябва да останем фокусирани върху днешния ден и да работим здраво

Джанлоренцо Бленджини: Трябва да останем фокусирани върху днешния ден и да работим здраво

  • 17 сеп 2025 | 10:20
  • 6732
  • 1
Големи дербита в Шампионската лига

Големи дербита в Шампионската лига

  • 17 сеп 2025 | 07:45
  • 7837
  • 1
Моралес: ЦСКА игра по-мотивирано срещу Септември, Панайотов заслужава повече доверие

Моралес: ЦСКА игра по-мотивирано срещу Септември, Панайотов заслужава повече доверие

  • 17 сеп 2025 | 09:00
  • 2954
  • 1