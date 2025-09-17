NAVI подписа със звезден отбор в Marvel Rivals

Организацията по електронни спортове Natus Vincere обяви навлизането си в Marvel Rivals, подписвайки с шампионския състав на Ignite Mid-Season Finals – бившия Team1. Отборът вече се класира през откритите квалификации за Ignite Stage 2 EMEA и ще се бори за място на големия финал.

След изтичането на договора им с Rad Esports, играчите търсеха нова организация, а NAVI им даде такава възможност.

Съставът на NAVI включва: Николай "Naga" Дерели, Максуел "fate" Къри, Расмус "Raajaro" Росвал, Марк "Lv1Crook" Левелеки, Оливър "TrqstMe" ПьолерМ, аджд "Crysis" Герджес и Юрица "Jur3ky" Рисек.