  • 15 сеп 2025 | 08:27
  • 193
  • 0
Григор Димитров: Със своята воля и смелост спортистите със синдром на Даун са истински герои

Най-добрият български тенисист Григор Димитров е посланик на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун, заедно с олимпийския, световен и европейски шампион Карлос Насар. Той отправи специално послание към всички участници, организатори и зрители.

Надпреварата, която се организира за първи път в Източна Европа, ще се проведе от 13 до 19 юни 2026 година и ще включва състезания в пет спорта: спортна и художествена гимнастика, тенис на корт, тенис на маса и лека атлетика.

"Това е едно изключително важно и вдъхновяващо събитие както за България, така и за целия свят. Аз имам честта да съм посланик на този голям форум и искам да ви призова да дойдете и да подкрепите всички участници. Те са истински герои със своята воля, смелост и любов към спорта. Нека заедно покажем българското гостоприемство и създадем атмосфера, която ще се помни завинаги. Очаквам ви в София, за да празнуваме силата на спорта", заяви Димитров в специално видео обръщение.

