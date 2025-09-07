G2 надхитри Vitality и се завърна към победите

Отборът на G2 Esports спечели турнира по Counter-Strike BLAST Open, провеждащ се в Лондон. "Самураите" надиграха Vitality с 3:2 (13-3, 6-13, 13-6, 16-12, 13-6).
Това се случи скоро, след като Неманя "huNter-" Ковач стана In-Game Leader. Картите, на които тимовете се срещнаха, бяха Dust 2, Mirage, Overpass, Inferno и Train. Именно на Train се реши двубоя.
След крайния резултат "самураите" си спечелиха 150 000 долара от наградния фонд и първа голяма победа след раздялата с NiKo и m0NESY.
Снимка: BLAST Open