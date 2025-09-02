Популярни
Конфликт на интереси разтърсва МОК преди първите Олимпийски игри по eSports

  • 2 сеп 2025 | 13:33
Международният олимпийски комитет (МОК) е изправен пред призиви да отстрани старшия си представител за електронни спортове - Нджи Сер Миан - заради потенциален конфликт на интереси.

Според The Times Сер Миан ръководи комитета за Олимпийските игри по eSports, докато синът му има финансов интереси в една от дисциплините - Virtual Taekwondo. Освен това дъщеря му е директор на Pearl Trust, притежаваща дял от заглавието.

МОК отговаря, че всички процедури са спазени, а Сер Миан е декларирал потенциалния конфликт. Първите Олимпийски игри по електронни спортове ще се проведат през 2027 г. в Саудитска Арабия.

Virtus.Pro финализира обновения си състав

  • 1 сеп 2025 | 17:36
Официално: Astralis си върна magisk

  • 1 сеп 2025 | 14:46
Доминация на Liquid им спечели трофея от VCT EMEA 2

  • 1 сеп 2025 | 13:17
Отборът на Божидар "bzm" Богданов с проблеми на старта на TI 25

  • 31 авг 2025 | 18:52
Христо Стоичков ще има още по-силна карта в EAFC 26

  • 31 авг 2025 | 10:52
Virtus.Pro остави на пейката Денис "electroNic" Шарипов

  • 30 авг 2025 | 11:11
Водещи Новини

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

  • 2 сеп 2025 | 12:11
Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

  • 2 сеп 2025 | 12:20
Трансферният прозорец затвори, Манчестър Сити потвърди три сделки

  • 2 сеп 2025 | 01:00
Премиър лийг премина границата от 3 милиарда за нови играчи, Ливърпул счупи рекорда на Челси

  • 2 сеп 2025 | 11:04
Съдийската комисия призна за две грешки от началото на сезона

  • 2 сеп 2025 | 11:42
Испания срещу Италия и още интересни битки в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 2 сеп 2025 | 07:00
