Конфликт на интереси разтърсва МОК преди първите Олимпийски игри по eSports

Международният олимпийски комитет (МОК) е изправен пред призиви да отстрани старшия си представител за електронни спортове - Нджи Сер Миан - заради потенциален конфликт на интереси.

Според The Times Сер Миан ръководи комитета за Олимпийските игри по eSports, докато синът му има финансов интереси в една от дисциплините - Virtual Taekwondo. Освен това дъщеря му е директор на Pearl Trust, притежаваща дял от заглавието.

МОК отговаря, че всички процедури са спазени, а Сер Миан е декларирал потенциалния конфликт. Първите Олимпийски игри по електронни спортове ще се проведат през 2027 г. в Саудитска Арабия.