Резултати, голмайстори и класиране след 3-ия кръг на Елитната група до 16 години

Ботев (Пловдив) - Национал 1:2
1:0 Владимир Николов (26')
1:1 Самуил Василев (72')
1:2 Алекс Ахмедов (90'+3)
Ботев (Враца) - Лудогорец 1:3
0:1 Витомир Тодоров (17')
1:1 Виктор Тодоров (27')
1:2 Даниел Тодоров (44')
1:3 Ахмет Манаф (47')
Черно море - Академик (Пловдив) 1:3
0:1 Антоан Добрев (7')
0:2 Антоан Добрев (21')
1:2 Денислав Димов (47')
1:3 Калоян Ангелов (67')
Дунав - Септември 1:2
0:1 Матю Христов (38')
1:1 Адриян Ябанозов (42')
1:2 Георги Цепов (90'+2)
Пловдив 2015 - Славия 1:2
1:0 Цветомир Крушков (24')
1:1 Светослав Узунов (44')
1:2 Ангел Мишев (48'
Етър - ЦСКА 2:2
1:0 Николай Филев (4')
1:1 Алекс Павлов (34')
2:1 Петър Петров (36')
2:2 Калоян Борисов (56')
Локомотив (Пловдив) - Арда 2:0
1:0 Дмитрий Хорозов (32')
2:0 Даниел Лилковски (84')
Пирин - Левски 0:2
0:1 Красен Крумов (68')
0:2 Олег Малафей (83')