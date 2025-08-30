Популярни
  Резултати, голмайстори и класиране след 3-ия кръг на Елитната група до 16 години

Резултати, голмайстори и класиране след 3-ия кръг на Елитната група до 16 години

  30 авг 2025
  • 218
  • 0

Ботев (Пловдив) - Национал 1:2
1:0 Владимир Николов (26')
1:1 Самуил Василев (72')
1:2 Алекс Ахмедов (90'+3)

Ботев (Враца) - Лудогорец 1:3
0:1 Витомир Тодоров (17')
1:1 Виктор Тодоров (27')
1:2 Даниел Тодоров (44')
1:3 Ахмет Манаф (47')

Черно море - Академик (Пловдив) 1:3
0:1 Антоан Добрев (7')
0:2 Антоан Добрев (21')
1:2 Денислав Димов (47')
1:3 Калоян Ангелов (67')

Дунав - Септември 1:2
0:1 Матю Христов (38')
1:1 Адриян Ябанозов (42')
1:2 Георги Цепов (90'+2)

Пловдив 2015 - Славия 1:2
1:0 Цветомир Крушков (24')
1:1 Светослав Узунов (44')
1:2 Ангел Мишев (48'

Етър - ЦСКА 2:2
1:0 Николай Филев (4')
1:1 Алекс Павлов (34')
2:1 Петър Петров (36')
2:2 Калоян Борисов (56')

Локомотив (Пловдив) - Арда 2:0
1:0 Дмитрий Хорозов (32')
2:0 Даниел Лилковски (84')

Пирин - Левски 0:2
0:1 Красен Крумов (68')
0:2 Олег Малафей (83')

