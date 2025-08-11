Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Ранно изплащане на дългосрочни залози за победители в топ първенствата на Европа

Ранно изплащане на дългосрочни залози за победители в топ първенствата на Европа

  • 11 авг 2025 | 16:45
  • 125
  • 0
Ранно изплащане на дългосрочни залози за победители в топ първенствата на Европа

Броени дни преди старта на първенствата в най-интересните футболни лиги на континента, водещ български букмейкър предлага уникална за родния пазар възможност за любителите на спортните залози.

Клиентите на оператора, известен като основен партньор на родния ЦСКА, а отскоро и на италианския Милан, които поставят дългосрочни залози за победител във водещите първенства в Европа, ще могат да се възползват от възможността за ранно изплащане на печалбата.

В случай, че предпочетеният от тях отбор в дадено първенство поведе с девет точки в класирането при равен брой изиграни мачове с техните съперници, залогът ще бъде изплатен предсрочно, независимо от крайното класиране в съответната лига.

Предложението е валидно за дългосрочни залози на пазар „Победител“ в английската Висша лига, испанската Ла Лига, италианската Серия А, германската Бундеслига и френската Лига 1.

Няма изискване за минимален залог или коефициент и реализираните печалби с това предложение ще се добавят в изтегляемия баланс на потребителите, без изискване за допълнително разиграване или депозит.

През сезон 2024-2025 например, в Англия бъдещите шампиони Ливърпул поведоха пред Арсенал с точно 9 точки още в началото на декември 2024 г.. Във Франция. Пари Сен Жермен (ПСЖ) постигна подобна разлика в точките пред най-близкия си преследвач, Марсилия, в първите дни на януари 2025 г., докато в Германия, Байерн Мюнхен поведоха с 9 точки пред Байер Леверкузен едва два кръга преди края на първенството.

В същото време, в Италия и Испания, шампионите Наполи и Барселона така и не успяха да постигнат подобна разлика спрямо своите подгласници при равен брой изиграни мачове в нито един момент от сезона.

От оператора припомнят, че участието в хазартни игри и спортни залози не е само забавление и крие риск от развиване на хазартна зависимост!

Следвай ни:

(В материала има продуктово позициониране)

Още от Футбол свят

Манчестър Сити и Евертън се разбраха за Джак Грийлиш

Манчестър Сити и Евертън се разбраха за Джак Грийлиш

  • 11 авг 2025 | 13:45
  • 7843
  • 4
Собственикът на Кристъл Палас призна, че клубът може да се раздели с Марк Геи

Собственикът на Кристъл Палас призна, че клубът може да се раздели с Марк Геи

  • 11 авг 2025 | 13:39
  • 2525
  • 0
Четирикратен олимпийски медалист става посланик на Борусия (Дортмунд)

Четирикратен олимпийски медалист става посланик на Борусия (Дортмунд)

  • 11 авг 2025 | 13:08
  • 839
  • 0
Вратарят на Кристъл Палас се надява тимът да бъде върнат в Лига Европа

Вратарят на Кристъл Палас се надява тимът да бъде върнат в Лига Европа

  • 11 авг 2025 | 13:07
  • 1250
  • 0
Арне Слот иска Ливърпул да се стегне в задни позиции

Арне Слот иска Ливърпул да се стегне в задни позиции

  • 11 авг 2025 | 12:42
  • 4700
  • 13
Стоичков в Барселона: Да видим дали ще връча "Златната топка" на Ламин

Стоичков в Барселона: Да видим дали ще връча "Златната топка" на Ламин

  • 11 авг 2025 | 11:45
  • 13712
  • 26
Виж всички

Водещи Новини

Левски договори алжирския халф, плаща близо един милион евро за него

Левски договори алжирския халф, плаща близо един милион евро за него

  • 11 авг 2025 | 16:53
  • 1605
  • 0
Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

  • 11 авг 2025 | 12:55
  • 27356
  • 155
Антонина Зетова: Очакваме да стартираме много добре на Световното първенство

Антонина Зетова: Очакваме да стартираме много добре на Световното първенство

  • 11 авг 2025 | 16:12
  • 2135
  • 0
Кареасо искал да се върне в ЦСКА, но "червените" го отрязали накрая - вижте причината

Кареасо искал да се върне в ЦСКА, но "червените" го отрязали накрая - вижте причината

  • 11 авг 2025 | 15:22
  • 9652
  • 3
Стоичков в Барселона: Да видим дали ще връча "Златната топка" на Ламин

Стоичков в Барселона: Да видим дали ще връча "Златната топка" на Ламин

  • 11 авг 2025 | 11:45
  • 13712
  • 26
Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига

Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига

  • 11 авг 2025 | 13:32
  • 28954
  • 24