Бивш учител ще дебютира като вратар в Лига 1

Вратарят Джонатан Фишер извървя прекалено дълъг път във футбола, като в един момент е пазил като аматьор на отбор в Дания и паралелно с това е работил като учител по заместване. Но сега 23-годишният страж се готви за дебют във френската Лига 1, след като завърналият се в елита тим на Метц го привлече с договор за четири години от норвежкия Фредрикстад.

И вероятно ще се изправи срещу победителя в Шампионската лига Пари Сен Жермен по-късно този сезон, което преди време би изглеждало невъобразимо и невероятно за него.

"Преди две години бях футболист на непълен работен ден, така да се каже, или с аматьорски договор. И за да си докарвам още пари, работех в Дания като учител по заместване на места, където титулярът го нямаше. Така че не мисля кой знае колко напред", каза Фишер.

Високият 198 см Фишер премина от датския втородивизионен Хьобрьо във Фредрикстан през февруари 2024-а година, но миналия сезон в Норвегия беше наистина впечатляващ за него. Това предизвика интереса на Мец, откъдето извадиха 3 милиона евро за него.

Въпреки внушителния си ръст - малко по-голям от вратаря на ПСЖ Джанлуиджи Донарума и малко по-дребен от Тибо Куртоа от Реал Мадрид – той се описва като “бърз на линията“ и “способен да играе с топката, когато защитата му връща назад“.

"Много франзели, багети. Вкусно е, харесва ми. Храната тук е наистина добра в сравнение с това, с което съм свикнал в Скандинавия“, сподели Фишер.