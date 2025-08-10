Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Метц
  3. Бивш учител ще дебютира като вратар в Лига 1

Бивш учител ще дебютира като вратар в Лига 1

  • 10 авг 2025 | 05:30
  • 432
  • 0
Бивш учител ще дебютира като вратар в Лига 1

Вратарят Джонатан Фишер извървя прекалено дълъг път във футбола, като в един момент е пазил като аматьор на отбор в Дания и паралелно с това е работил като учител по заместване. Но сега 23-годишният страж се готви за дебют във френската Лига 1, след като завърналият се в елита тим на Метц го привлече с договор за четири години от норвежкия Фредрикстад.

И вероятно ще се изправи срещу победителя в Шампионската лига Пари Сен Жермен по-късно този сезон, което преди време би изглеждало невъобразимо и невероятно за него.

"Преди две години бях футболист на непълен работен ден, така да се каже, или с аматьорски договор. И за да си докарвам още пари, работех в Дания като учител по заместване на места, където титулярът го нямаше. Така че не мисля кой знае колко напред", каза Фишер.

Високият 198 см Фишер премина от датския втородивизионен Хьобрьо във Фредрикстан през февруари 2024-а година, но миналия сезон в Норвегия беше наистина впечатляващ за него. Това предизвика интереса на Мец, откъдето извадиха 3 милиона евро за него.

Въпреки внушителния си ръст - малко по-голям от вратаря на ПСЖ Джанлуиджи Донарума и малко по-дребен от Тибо Куртоа от Реал Мадрид – той се описва като “бърз на линията“ и “способен да играе с топката, когато защитата му връща назад“.

"Много франзели, багети. Вкусно е, харесва ми. Храната тук е наистина добра в сравнение с това, с което съм свикнал в Скандинавия“, сподели Фишер.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

ПСЖ представи новия си вратар

ПСЖ представи новия си вратар

  • 10 авг 2025 | 00:19
  • 1399
  • 1
Големият трансфер в Близкия Изток е факт: Ал-Хилал обяви Нунес

Големият трансфер в Близкия Изток е факт: Ал-Хилал обяви Нунес

  • 9 авг 2025 | 23:19
  • 11235
  • 6
Фулъм удари бивш европейски палач на Левски

Фулъм удари бивш европейски палач на Левски

  • 9 авг 2025 | 22:45
  • 1429
  • 0
Рен и Дженоа не се победиха

Рен и Дженоа не се победиха

  • 9 авг 2025 | 22:26
  • 645
  • 0
Убедителен Ланс надви РБ Лайпциг

Убедителен Ланс надви РБ Лайпциг

  • 9 авг 2025 | 22:13
  • 726
  • 0
Арсенал победи Атлетик Билбао и с игра, и на дузпи, а Гьокереш започна с головете

Арсенал победи Атлетик Билбао и с игра, и на дузпи, а Гьокереш започна с головете

  • 9 авг 2025 | 21:18
  • 14482
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

4 от 4 за Лудогорец! Шампионите загряха за Ференцварош с класика над Славия

4 от 4 за Лудогорец! Шампионите загряха за Ференцварош с класика над Славия

  • 9 авг 2025 | 23:07
  • 33954
  • 126
Мъката продължава! И Пастор не помогна на ЦСКА! Поредни викове за оставка ехтят на "Васил Левски"

Мъката продължава! И Пастор не помогна на ЦСКА! Поредни викове за оставка ехтят на "Васил Левски"

  • 9 авг 2025 | 20:56
  • 108367
  • 873
Керкез: Нямаме лидер, само Бусато е малко! Срам ме е да съм треньор на ЦСКА с три точки от четири мача

Керкез: Нямаме лидер, само Бусато е малко! Срам ме е да съм треньор на ЦСКА с три точки от четири мача

  • 9 авг 2025 | 21:32
  • 24001
  • 109
Големият трансфер в Близкия Изток е факт: Ал-Хилал обяви Нунес

Големият трансфер в Близкия Изток е факт: Ал-Хилал обяви Нунес

  • 9 авг 2025 | 23:19
  • 11235
  • 6
Резултати след първата порция мачове от третия кръг във Втора лига

Резултати след първата порция мачове от третия кръг във Втора лига

  • 9 авг 2025 | 22:00
  • 41919
  • 8
Ново разочарование за България, Нидерландия ни срази с лекота в Самоков

Ново разочарование за България, Нидерландия ни срази с лекота в Самоков

  • 9 авг 2025 | 19:55
  • 22744
  • 32