Стилян Спасов е най-точният стрелец на Северозапад (всички голмайстори – сезон 2024-2025)

Стилян Спасов е голмайстор номер едно в току що завършилия сезон на Северозападната Трета лига. Той разтресе противниковите мрежи 15 пъти, допринасяйки за спечелването на първото място от едноименния отбор на Севлиево в шампионата. Основният му конкурент Любомир Генчев, нападател и играещ треньор на Янтра (Полски Тръмбеш) е втори с 12 гола. Призовата тройка в последната кампания допълват Радослав Захариев от Бдин (Видин) и Сергей Георгиев от Локомотив (Мездра), които реализираха по 10 попадения.

Северозападна Трета лига – голмайстори – сезон 2024-2025

15 – СТИЛЯН СПАСОВ – Севлиево;

12 – Любомир Генчев – Янтра (Полски Тръмбеш);

10 – Радослав Захариев – Бдин (Видин), Сергей Георгиев – Локомотив (Мездра);

9 – Стивиян Макавеев – Севлиево;

8 – Благовест Ленков – Академик (Свищов), Васил Калоянов – Локомотив (Мездра), Йоан Маринов – Етър II (Велико Търново);

7 – Мартин Николов – Бдин (Видин), Християн Кожухаров – Янтра (Полски Тръмбеш), Мартин Трифонов – Ювентус (Малчика);

6 – Добрин Петров, Георги Недков – Севлиево, Кристиян Бориславов Иванов – Академик (Свищов), Кристиян Григоров – Вихър (Славяново), Пламен Илиев – Павликени, Марио Балъков – Янтра (Полски Тръмбеш), Стефан Христов, Ивайло Емилов Иванов – Левски 2007 (Левски), Дейвид Василев – Етър II (Велико Търново), Ивайло Емилиянов Тодоров – Ком (Берковица), Галин Стоянов – Локомотив (Дряново);

5 – Ивайло Бояджиев – Локомотив (Мездра), Алекс Чакъров – Партизан (Червен бряг), Петко Петков – Ком (Берковица), Иван Велев – Локомотив (Дряново), Мартин Ботев – по 1 гол за Павликени и 4 гола за Локомотив (Дряново);

4 – Николай Георгиев – Севлиево, Митко Русанов – Вихър (Славяново), Ростислав Данчев, Тодор Бакърджиев – Павликени, Николай Цветков – Бдин (Видин), Момчил Кузманов – Янтра (Полски Тръмбеш), Ивайло Дудушки – Локомотив (Мездра), Лъчезар Ковачев, Асен Медведев – Левски 2007 (Левски), Ивайло Милчев – Партизан (Червен бряг), Андрей Цой – Етър II (Велико Търново), Денис Димитров – Ком (Берковица), Валентин Антонов – Ювентус (Малчика);

3 – Петър Петров, Димитър Николов – Академик (Свищов), Йордан Йорданов, Стефан Гинчев – Павликени, Янек Кирилов, Кристиян Коцов – Бдин (Видин), Иван Аспарухов – Локомотив (Мездра), Красен Славчев, Калоян Илиев – Янтра (Полски Тръмбеш), Венцислав Миленов – Левски 2007 (Левски), Калоян Тодоров – Партизан (Червен бряг), Ангел Цолов – Ком (Берковица), Мартин Милков, Диян Ничев – Ювентус (Малчика), Калоян Ненчев – по 1 гол за Етър II (Велико Търново) и 2 гола за Севлиево;

2 – Димитър Байдаков, Иван Пенев – Севлиево, Елиян Александров, Усама Ханди, Кристо Яначков – Академик (Свищов), Иван Джантов – Вихър (Славяново), Георги Христов, Ивайло Тихомиров Тодоров – Павликени, Ивайло Красимиров Иванов, Цветомир Тодоров, Роберто Росенов, Александър Соколов – Бдин (Видин), Тихомир Антонов, Николай Иванов – Янтра (Полски Тръмбеш), Николай Ганчев, Ваньо Иванов – Локомотив (Мездра), Тихомир Тодоров – Левски 2007 (Левски), Асен Русинов, Христо Димов, Красимир Георгиев – Партизан (Червен бряг), Никифор Гълъбов – Етър II (Велико Търново), Николай Христов, Пламен Ненов – Ком (Берковица), Кристиан Аначков, Пламен Аспарухов – Ювентус (Малчика), Траян Димитров, Ивайло Григоров Иванов – Локомотив (Дряново);

1 – един гол за Локомотив (Дряново), Кристиян Кънчев, Иван-Йоанис Атанатос, Ваньо Георгиев, Валери Божинов – Севлиево, Кристиян Албертов Иванов, Иван Ганев, Ангел Ангелов, Хусам Азуга, Ивайло Тодоров, Милко Блажев – Академик (Свищов), Александър Скорчев, Жулиен Бенков, Тони Паликрушев, Васил Тошев, Илиян Георгиев, Илиян Джаров, Константин Генков, Светослав Кръстев, Павлин Василев – Вихър (Славяново), Александър Краев, Христо Марков, Андрей Петров, Тодор Чирпанов, Ивелин Иванов, Александър Иванов, Цветомир Траянов, Ивайло Велчев, Димитър Костадинов – Павликени, Стойчо Стойков, Цвети Неделчев, Денис Николов, Патрик Колчов, Калоян Пламенов Евдокимов – Бдин (Видин),Тони Маречков, Емилиян Ангелов – Янтра (Полски Тръмбеш), Иван Кирилов, Васил Сапунджиев, Кристиян Грозданов, Кристиян Атанасов, Михаил Бешев – Локомотив (Мездра), Ивайло Раденцов, Иван Минчев, Любомир Борисов, Стилиян Стефчов – Левски 2007 (Левски), Румен Миков, Дилян Димитров, Робърт Печовски – Партизан (Червен бряг), Димитър Колев, Стефан Йорданов, Тонислав Донков, Християн Цветков, Боян Вълчев, Александър Спасов – Етър II (Велико Търново), Антон Костов, Ивайло Тошев, Александър Найденов, Цветан Генов, Митко Панов, Денислав Андреев – Ком (Берковица), Ивайло Дюлгеров, Марио Наков, Крис Димитров, Ангел Боев – Ювентус (Малчика), Христо Цонев, Стивън Манолов – Локомотив (Дряново).

Северозападна Трета лига – автоголове – сезон 2024-2025

2 – Валентин Антонов – Ювентус Малчика (срещу Ком Берковица и Етър II Велико Търново)

1 – Давид Шакарян – Локомотив Мездра (срещу Ком Берковица)

1 – Димитър Височков – Ювентус Малчика (срещу Севлиево)

1 – Атанас Петров – Левски 2007 (срещу Севлиево)

1 – Стефан Йорданов – Етър II Велико Търново (срещу Локомотив Дряново)

1 – Никола Василев – Локомотив Дряново (срещу Ювентус Малчика)

1 – Ивайло Григоров Иванов – Локомотив Дряново (срещу Вихър Славяново)

1 – Ивайло Дудушки – Локомотив Мездра (срещу Вихър Славяново)

1 – ? – Локомотив Дряново (срещу Бдин Видин)