Резултати, голмайстори и класиране след 26-ия кръг на Елитната група до 16 години

Грешни стъпки на лидерите в Пловдив. Ботев и Септмеври завършиха 1:1, Локомотив и Лудогорец стигнаха до нулево реми, Национал взе минимална победа над ЦСКА, докато Левски постигна класическа победа над Славия.

Левски - Славия 3:0

1:0 Денис Милетиев (42')

2:0 Лазар Петров (81')

3:0 Никола Младенов (87')

Национал - ЦСКА 1:0

1:0 Георги Марков (12')

Ботев (Пловдив) - Септември 1:1

1:0 Мартин Петков (35')

1:1 Андрей Грозданов (85')

Локомотив (Пловдив) - Лудогорец 0:0

Спартак (Плевен) - Звезденбург 3:1

0:1 Здравко Балджиев (24')

1:1 Мехмед Тодоров (31')

2:1 Християн Цветанов (64')

3:1 Атешкан Костов (90'+2)

Хебър - Пловдив 2015 2:1

0:1 Кристиян Борисов (40')

1:1 Илиян Георгиев (44')

2:1 Иван Петков (73')

Пирин - Арда 0:0

Етър - Дунав 3:2

1:0 Самуил Валериев (47')

1:1 Дамян Цолов (73')

1:2 Стефан Чукурлиев (85')

2:2 Веселин Чамурков (87')

3:2 Цветомир Марков (90'+3) д