Резултати, голмайстори и класиране след 26-ия кръг на Елитната група до 16 години

Грешни стъпки на лидерите в Пловдив. Ботев и Септмеври завършиха 1:1, Локомотив и Лудогорец стигнаха до нулево реми, Национал взе минимална победа над ЦСКА, докато Левски постигна класическа победа над Славия.
Левски - Славия 3:0
1:0 Денис Милетиев (42')
2:0 Лазар Петров (81')
3:0 Никола Младенов (87')
Национал - ЦСКА 1:0
1:0 Георги Марков (12')
Ботев (Пловдив) - Септември 1:1
1:0 Мартин Петков (35')
1:1 Андрей Грозданов (85')
Локомотив (Пловдив) - Лудогорец 0:0
Спартак (Плевен) - Звезденбург 3:1
0:1 Здравко Балджиев (24')
1:1 Мехмед Тодоров (31')
2:1 Християн Цветанов (64')
3:1 Атешкан Костов (90'+2)
Хебър - Пловдив 2015 2:1
0:1 Кристиян Борисов (40')
1:1 Илиян Георгиев (44')
2:1 Иван Петков (73')
Пирин - Арда 0:0
Етър - Дунав 3:2
1:0 Самуил Валериев (47')
1:1 Дамян Цолов (73')
1:2 Стефан Чукурлиев (85')
2:2 Веселин Чамурков (87')
3:2 Цветомир Марков (90'+3) д