Резултати, голмайстори и класиране след 21-ия кръг на Северозапад

Вчера се изиграха всички мачове от 21-ия кръг на Северозападната Трета лига. Лидерът Севлиево постигна нова победа, стигайки до успех над Академик (Свищов). Локомотив (Мездра) пък смачка с 8:0 Павликени.
Ето всички резултати и голмайстори от кръга:
18 април 2025 г., петък, 17:00 ч:
Партизан (Червен бряг) - Етър II (Велико Търново) 2:1
1:0-Дилян Димитров (55)
2:0-Румен Миков (68)
2:1-Християн Цветков (88)
Ювентус (Малчика) - Локомотив (Дряново) 3:2
0:1-Иван Велев (40)
1:1-Пламен Аспарухов (46)
1:2-Галин Стоянов (61)
2:2-Кристиан Аначков (68)
3:2-Мартин Трифонов (70)
Ком (Берковица) - Бдин (Видин) 1:1
1:0-Ангел Цолов (20)
1:1-Николай Цветков (89)
Янтра (Полски Тръмбеш) - Левски 2007 (Левски) 1:1
0:1-Венцислав Миленов (8)
1:1-Момчил Кузманов (85)
Локомотив (Мездра) - Павликени (Павликени) 8:0
1:0-Сергей Георгиев (11)
2:0-Ивайло Бояджиев (13)
3:0-Васил Сапунджиев (16)
4:0-Ивайло Бояджиев (44)
5:0-Николай Ганчев (48)
6:0-Иван Аспарухов (51)
7:0-Иван Кирилов (71)
8:0-Николай Ганчев (86)
Академик (Свищов) - Севлиево (Севлиево) 0:1
0:1-Добрин Петров (12)
Вихър (Славяново) – почива