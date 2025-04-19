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Резултати, голмайстори и класиране след 21-ия кръг на Северозапад

  • 19 апр 2025 | 14:54
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Резултати, голмайстори и класиране след 21-ия кръг на Северозапад

Вчера се изиграха всички мачове от 21-ия кръг на Северозападната Трета лига. Лидерът Севлиево постигна нова победа, стигайки до успех над Академик (Свищов). Локомотив (Мездра) пък смачка с 8:0 Павликени.

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

18 април 2025 г., петък, 17:00 ч:

Партизан (Червен бряг) - Етър II (Велико Търново)   2:1

1:0-Дилян Димитров (55)   

2:0-Румен Миков (68)

2:1-Християн Цветков (88)

Ювентус (Малчика) - Локомотив (Дряново)  3:2

0:1-Иван Велев (40)

1:1-Пламен Аспарухов (46)

1:2-Галин Стоянов (61)

2:2-Кристиан Аначков (68)

3:2-Мартин Трифонов (70)

Ком (Берковица) - Бдин (Видин)   1:1

1:0-Ангел Цолов (20)

1:1-Николай Цветков (89)

Янтра (Полски Тръмбеш) - Левски 2007 (Левски)   1:1

0:1-Венцислав Миленов (8)

1:1-Момчил Кузманов (85)

Локомотив (Мездра) - Павликени (Павликени)   8:0

1:0-Сергей Георгиев (11)

2:0-Ивайло Бояджиев (13)

3:0-Васил Сапунджиев (16)

4:0-Ивайло Бояджиев (44)

5:0-Николай Ганчев (48)

6:0-Иван Аспарухов (51)

7:0-Иван Кирилов (71)

8:0-Николай Ганчев (86)

Академик (Свищов) - Севлиево (Севлиево)   0:1

0:1-Добрин Петров (12)

Вихър (Славяново) – почива

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