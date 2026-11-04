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Оборище удари Ботев (Ихтиман) като гост

  • 4 ное 2026 | 17:28
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Оборище удари Ботев (Ихтиман) като гост

Оборище (Панагюрище) победи с 2:0 като гост Ботев (Ихтиман) в отложен мач от 11 кръг на Югозападната Трета лига. Така тимът от Панагюрище излезе на 2 място във временното класиране с 29 точки, колкото има и третият ФК Банско. За ихтиманци това бе седми пореден мач, в който не успяват да стигнат до успеха, като днес имаха възможност да открият резултата, но противно на логиката, гостите поведоха с 1:0. В 15-ата минута след извеждаш пас на Майкъл Рангелов, панагюрци откриха резултата след гол на Слави Зарков. Само три минути по-късно Ботев остана в намален състав след директен червен картон.

През втората част Ботев отново опита натиск, за да възстанови равенството, но получи втори гол, дело на Андрей Дудоленски.

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