Лудогорец преговаря за бразилски халф

O PFK Ludogorets🇧🇬, é quem negocia a contratação do volante Filipe Machado, do Cruzeiro.



As conversas estão em andamento e o atleta e seu staff analisam as condições apresentadas pelo atual campeão búlgaro.



🗞️ | @felipee_sil / @igesporte

📸 | Gustavo Aleixo/Cruzeiro pic.twitter.com/hskhRHHNAT