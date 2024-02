Безапелационен Владислав Шопов срази конкуренцията на "Сузука"

Трети кръг от Българския симрейсинг шампионат SIMGEAR GT4 Challenge ни пренесе на легендарната писта Сузука в страната на изгряващото слънце, Япония. 39 български пилота стартираха по бързото трасе, а Владислав Шопов бе недостижим и записа две категорични победи.

Най-бързи в квалификацията за първото 15-минутно състезание бяха Стелиян Чепилевски (Up to 50), Христо Ублев (Jekov Rally School Red) и Юлиян Геновски (Up to 50), но интересното не бе в битката за първо място, а за десетото, където се разрази истинска драма. Много от топ пилотите вече открито се възползват от правилото за обърнат грид до десета стартова позиция и се целят точно в последните 3 места от топ 10, даващи право за старт от челото на колоната. Това обаче изигра огромна шега на лидера в класирането Даниел Марков и съотборника му във Vertical Grip, Георги Райчев, като и двамата бяха изхвърлени в последните минути от квалификацията съответно на 12-то и 11-то място.

Големият печеливш от тази стратегия бе най-сериозният им конкурент в битката за титлата, Владислав Шопов (Negative Delta SRT), който записа девето време и това му спечели втора стартова решетка. Благодарение на обърнатия грид, правото да поведе колоната бе за Бойко Шопов (Jekov Rally School Magenta), а трети стартира пилота от категория АМ, Мартин Янков (Reserve Racing).

Влади Шопов направи много силен старт и успя да отмъкне първата позиция от съфамилника си, Бойко Шопов, още в първи завой. Миг по-късно в същия завой станахме свидетели и на първия сериозен инцидент в състезанието, след като колата на Павел Иванов (VIP Racing) излетя в зоната за сигурност, последвано от сериозен удар в стената. Георги Райчев успя да компенсира разочарованието от квалификацията, като съумя да спечели цели пет позиции още в първата обиколка, а най-бързият пилот в нея, Стелиян Чепилевски, също пробиваше мощно напред.

Стелиян успя да се добере изключително бързо до петата позиция и в началото на обиколка номер пет влезе в битка с Мартин Янков за четвърто място. Пилотът на Up to 50 опита атака от външната страна на първи завой, но лек контакт с колата на Янков изпрати мерцедеса му извън пистата, а зрителите на Pitlane.tv видяха изключителна реакция от Чепилевски, който съумя да овладее колата си и да се завърне на трасето, губейки само две позиции. Няколко завоя по-късно бе ред на Райчев да опита атака срещу Янков, като нов контакт този път изпрати автомобила на Мартин извън пистата.

В челото Владислав Шопов бе натрупал комфортна преднина пред втория Бойко Шопов и третия Виктор Върбанов (Jekov Rally School Red) и пресече първи финалната линия взимайки втора победа през този сезон. В категория АМ победа записа Мартин Янков (Reserve Racing), завършвайки на 13-то място, а второ и трето място завоюваха Юлиян Димитров (Negative Delta Academy) и Стилиян Узунов.

Качилите се на почетната стълбичка в спринта започнаха от първите 3 стартови места и във второто 30-минутно състезание, като топ 5 бе допълнен от Георги Райчев и Христо Ублев. Владислав Шопов направи още един отличен старт, този път като лидер на колоната и успя да се откъсне от Върбанов на над секунда още до втората обиколка. Лошият късмет в първи завой отново застигна Чепилевски, като този път колата му излетя след контакт с Крис Вражилов (Negative Delta SRT) и понесе щети от удар в стената.

В третата обиколка видяхме още една тежка катастрофа, този път на изхода от първи завой, където Тодор Димитров (Jekov Rally School Lime) спря автомобила си на рейсинг линията. На това неочаквано действие жертви станаха Николай Саев (Rezos Racing) и Павел Иванов, като и двамата се удариха в автомобила на Jekov Rally School Lime, което доведе и до отпадането им.

Влади Шопов (Negative Delta SRT) продължаваше своята доминация в челото, увеличавайки преднината си с всяка изминала обиколка. Това показа на преследвачите му, че битката за първото място вече е решена и Виктор Върбанов, Георги Райчев и Христо Ублев се захапаха здраво в спор за второто.

В седмата обиколка напрежението достигна връхната си точка, когато Райчев предприе рискован “дайвбомб” в 11-ти завой срещу Върбанов. Агресивната маневра избута автомобила на Виктор във входа на завоя, а на изхода последва контакт и с Ублев, което причини завъртане на колата на Христо и пропадането му в колоната. Осъзнавайки рискованото си действие, Райчев все пак джентълменски върна позицията на Върбанов и битката между двамата продължи.

Екшън имаше и за четвърто място, където Юлиян Геновски (Up to 50) изнесе най-силното си състезание до момента през сезона и успя първо да отмъкне позицията от Даниел Марков (Vertical Grip), а след това майсторски да я опази. Малко по-назад, Орлин Малинов (VIP Racing) също се наслаждаваше на изключително представяне тази вечер, като задържаше изявените фаворити – Бойко Шопов и Христо Ублев – в спор за деветата позиция. Една малка грешка от Малинов обаче позволи на Бойко Шопов да го изпревари в 130R, а веднага след това и Ублев си пробва късмета, решен да върне загубените позиции от завъртането си малко по-рано. Орлин и Христо влязоха заедно в последния шикан, който се оказа прекалено тесен за две коли и контакт изпрати автомобила на Малинов извън трасето, помрачавайки силното му състезание.

Даниел Марков с двойна победа във втори кръг от SIMGEAR GT4 Challenge

За отбелязване са и добрите представяния на Васил Жеков (Jekov Rally School Magenta), Стелиян Чепилевски (Up to 50) и Венцислав Райчинов (Negative Delta SRT). Жеков стартира от 36-та позиция и печелейки цели 23 позиции, финишира на 13-то място. Чепилевски и Райчинов бяха замесени в два различни инцидента още в първи завой на първата обиколка и успяха да се завърнат в състезанието в дъното на топ 30, като и двамата върнаха изключително много позиции, за да финишират съответно на 12-то и 15-то място.

Влади Шопов и Георги Райчев с победи на старта на SIMGEAR GT4 Challenge

Лидерът Владислав Шопов (Negative Delta SRT) бе успял да отвори над 8 секунди преднина пред втория Върбанов, който бе зает да отбива атаките на Райчев. Така Шопов взе категорично втората си победа за вечерта и поведе в генералното класиране. На второ място Върбанов (Jekov Rally School Red) запази позицията си пред Георги Райчев (Vertical Grip), а на четвърто и пето място завършиха Юлиян Геновски (Up to 50) и Даниел Марков (Vertical Grip).

37 български симрейсинг пилоти стартират в SIMGEAR GT4 Challenge

В категория АМ Мартин Янков (Reserve Racing) също записа втора победа за вечерта, а зад него се наредиха Радостин Радоев (Rezos Racing) и дебютантът Стилиян Узунов (Super Sport).

В неделя, 11 февруари, четвърти кръг от BULERS SIMGEAR GT4 Challenge ще ни отведе в слънчева Италия, където българските симрейсъри ще премерят сили из безбройните завои на "Муджело". Състезанието ще може да се гледа от 20:00 в YouTube канала на Pitlane.tv, където можете да станете свидетели на живо на всичко най-интересно от SIMGEAR GT4 Challenge.

