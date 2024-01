Даниел Марков с двойна победа във втори кръг от SIMGEAR GT4 Challenge

SIMGEAR GT4 Challenge остана на австралийска почва и за втори кръг от Българския симрейсинг шампионат. Българските симрейсъри отново имаха нелеката задача да премерят сили на изключително трудна за изпреварвания писта, а именно “Съндаун”. В квалификацията на малко над едноминутното трасе бе изключително натоварено и много от пилотите не успяха да намерят чиста писта пред себе си, за да запишат оптимални времена.

Над всички бе Владислав Шопов (Negative Delta SRT), който записа най-добро време от 1:13:017 следван плътно от Павел Иванов (VIP Racing) и Христо Ублев (Jekov Rally School Red). Правилото за обърната стартова решетка до десето място в спринтовото 15-минутно състезание изпрати на първита два реда Бойко Шопов (Jekov Rally School Magenta), Виктор Върбанов (Jekov Rally School Red), Даниел Марков (Vertical Grip) и Васил Жеков (Jekov Rally School Magenta). Веднага след старта Виктор Върбанов опита да отмъкне първото място от Бойко Шопов с атака от външната страна в първи завой, но не прецени добре точката си за спиране. Това изпрати колата му в зоната за сигурност, а при връщането си на пистата се срина до седма позиция. Битки бяха на лице навсякъде из колоната, като една от най-тежките се разрази в осма обиколка между Христо Ублев, Владислав Шопов и Стелиян Чепилевски (Up to 50). Тримата влязоха в лют спор за шестото място и излизайки един до друг от последен завой не успяха да избегнат контакта помежду си, което изпрати колата на Ублев в стената на питовете.

Две обиколки по-късно видяхме и кулминацията в сблъсъка за първото място, като Марков с късна атака в девети завой успя да изненада Бойко Шопов и да отмъкне лидерството в състезанието. Така пилотът на Vertical Grip завоюва първата си победа през сезона, като зад него на подиума се качиха Бойко Шопов и Васил Жеков от Jekov Rally School Magenta.

В AM категорията отново хегемон бе Тодор Димитров (Jekov Rally School Lime), записвайки третата си победа през сезона финиширайки на впечатляващото осмо място в състезанието. Зад него в аматьорския клас останаха Мартин Янков (Reserve Racing) и Радостин Радоев (Rezos Racing).

Във второто 30-минутно състезание стартовата решетка беше определена от финалните позиции на всички в спринта, като съответно Даниел Марков (Vertical Grip) стартира от полпозишън, а топ 5 се допълни от Бойко Шопов (Jekov Rally School Magenta), Васил Жеков (Jekov Rally School Magenta), Георги Райчев (Vertical Grip) и Николай Саев (Rezos Racing). Със страхотен старт се отличи Стелиян Чепилевски (Up to 50), който от шеста стартова позиция успя да влезе в битка за второто място още до края на първа обиколка. В началните обиколки се получиха изключително напрегнати и сравнително чисти сблъсъци за позиции в средата на колоната, като за отбелязване е пробива на Виктор Върбанов (Jekov Rally School Red), който от 19-та стартова позиция успя да се добере до топ 10 само за седем тура. В десета обиколка се разрази огромен екшън между победителите в двете състезания от първия кръг, Георги Райчев (Vertical Grip) и Владислав Шопов (Negative Delta SRT), които кръстосаха шпаги в битка за петото място. Влади Шопов успя да направи много смело изпреварване срещу Райчев в девети завой, което доведе до загуба на позиция за Георги не само от Шопов, но и от съотборника му в Negative Delta SRT Крис Вражилов. Това раздразни до краен предел пилота на Vertical Grip и загубил самообладание, Райчев опита веднага да си върне изгубените позиции с много необмислено гмуркане в 12 завой, на което жертва стана автомобила на Вражилов.

В последните обиколки зрителите на Pitlane.TV успяха да се насладят на изключителна битка между Бойко Шопов (Jekov Rally School Magenta), Стелиян Чепилевски (Up to 50) и Владислав Шопов (Negative Delta SRT), като тримата оспорваха две от местата на почетната стълбица, но до изпреварване и размяна на позиции така и не се стигна. Бойко и Стелиян съхраниха второто и третото място в състезанието, а в това време лидера Марков (Vertical Grip) се възползва перфектно от тяхната битка и успя да отвори добра дистанция, така че да пресече комфортно финала, като победител за втори път тази вечер. В AM за пореден път без изненада Тодор Димитров (Jekov Rally School Lime), прегази конкуренцията завършвайки девети в генералното класиране и взимайки четвърта победа от четири състезания. Зад него с втори подиум за вечерта се поздрави Мартин Янков (Reserve Racing), а на третото стъпало при аматьорите се качи Александър Николов (Jekov Rally School Lime).

В неделя, 4 февруари, битките в BULERS SIMGEAR GT4 Challenge ще се пренесат в Страната на изгряващото слънце, не къде да е, а именно на легендарната "Сузука", като състезанията ще може да се гледат в YouTube канала на Pitlane.TV от 20:00 часа.

