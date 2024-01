🇪🇺 We parted ways with our player Velizar 'Libido'

Velikov.



Every good thing has an end. Thank you for fighting with us. We wish you success in your career.



🇹🇷 Oyuncumuz Velizar 'Libido' Velikov. ile yollarımız ayrılmıştır.



Her güzel şeyin bir sonu vardır. Emeklerin için… pic.twitter.com/rSYw6Akvic