Без успех за българите на квалификация №2 за Мейджъра

Българските геймъри така и не съумяха да достигнат до затворената квалификация, след като нямаха успех във отворена квалификация №2 за Мейджъра в Копенхаген. Това означава, че до момента само Благой "oxygeN" Димитров и Entropiq имат гарантирано място в нея.

Това се случи, тъй като както българският тим 500 Esports, така и Цветелин "CeRq" Димитров и BLEED отпандаха твърде рано от битката.

Единствено The Chosen Few стигна до Round of 128, но загуби след редица технически проблеми от AVANGAR с 11:13 и needDoctor, който пък стигна до Round of 64, където обаче Pera Esports го победи с 13:10.

