PGL обяви поканените отбори за първия CS2 Мейджър

Организаторите на първия Мейджър в CS2 - PGL, обявиха поканените отбори за RMR квалификациите на турнира.

Пролетта на 2024-а ще срещне най-добрите отбори в новото заглавие на Valve, като сред тях ще бъдат и тимовете, които играха в Legends фазата на Мейджъра в Париж и запазиха ядрото си след това.

Ето поканените отбори: FaZe, GamerLegion, Guild Eagles, Into the Breach, G2, Monte, Vitality, ENCE, Falcons, Ninjas in Pyjamas, Apeks и FURIA.

Последвайте канала ни в