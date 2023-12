Welcome @hadesCS2, @Goofiacz, and @Kylarrek 🧡



The shuffle is now over, and the work has begun 💪



ENCE CS2 2024

🇩🇰 Lukas "gla1ve" Rossander

🇵🇱 Paweł "dycha" Dycha

🇵🇱 Olek "hades" Miskiewicz

🇵🇱 Krzysztof "Goofy" Górski

🇵🇱 Kacper "Kylar" Walukiewicz



🇵🇱 Jakub "kuben" Gurczyński