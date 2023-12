Faker бе освиркан от френски ултраси

По време на представителния турнир по League of Legends - Red Bull League of Its Own, френските ултраси на гейминг гранда Karmine Corp сториха нещо, което едва ли скоро ще се забрави от Esports общността.

Дебютантът в европейското по LoL бе участник в шампионата в Берлин. Като такъв тимът срещна други участващи, сред които и световните шампиони T1.

Именно тогава се изигра грозния сценарий от страна на френските запалянковци. По време на интервю с легендата Faker от страна на феновете се чу силно освиркване, което бе съвсем ненужно, имайки предвид изцяло приятелския характер на събитието.

Това накара много хора, дори и директорът на KCorp да се извинят за държанието на ултрасите, които реагираха твърде крайно и опорочиха региона си.

