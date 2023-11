Dplus се разделя с няколко легенди

[Announcement: Welcome Back]



잊지 못할 영광의 순간들을 함께했던 'Zefa' 이재민 감독이 다시 한번 영광을 되찾기 위해 Dplus KIA에 합류하게 되었습니다.

이재민 감독과 함께 새롭게 변화될 Dplus KIA에게 많은 관심과 주목 바랍니다.



To relive the former glory we once experienced together,… pic.twitter.com/5ES2Ed21jS