Всичко или нищо за корейските геймъри в Азиатските игри

Най-добрите играчи по електронни спортове в Азия вече се намират в Ханджоу, Китай, за да станат част от огромния турнир Азиатски игри. Заглавията, които ще представят състезателите, са League of Legends, Dota 2, Honor of Kings, PUBG Mobile, Dream Three Kingdoms 2, Street Fighter V и FIFA Online.

За южнокорейските геймъри, които се състезават на Азиатските игри, златен медал ще означава нещо много повече от самия него - освобождаване от задължителната военна служба. Всички годни южнокорейски мъже трябва да служат в армията 18/21 месеца, преди да навършат 28 години.

Футболната звезда Хюн-мин Сон бе едно от изключенията, тъй като помогна на националния отбор да спечели златото на Азиатските игри през 2018 година.