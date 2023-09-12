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  3. Мартин Марков ще ръководи Монтана - Янтра

Мартин Марков ще ръководи Монтана - Янтра

  • 12 сеп 2023 | 19:10
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Мартин Марков ще ръководи Монтана - Янтра

Съдийски назначения за мачовете от деветия кръг във Втора футболна лига:

17 септември, 17:00 часа 
Дунав Русе - Спартак 1918 Варна 
ГС: Васил Петров Минев АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Георги Димчев Великов 4-ТИ: Геро Георгиев Писков СН: Георги Спасов Славов

17 септември, 17:00 часа 
ПФК Добруджа 1919 - Бдин 
ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Живко Руменов Петров АС2: Богомил Севдалинов Димитров 4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров СН: Ахмед Яшар Ахмед

17 септември, 17:00 часа 
ФК Струмска слава 1927 - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС 
ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Желязко Димитров Пилатов 4-ТИ: Стефан Атанасов Гурков СН: Иван Захариев Вълчев

17 септември, 17:00 часа 
ФК Черноморец Балчик - Спортист 2009 
ГС: Станимир Георгиев Тодоров АС1: Михаел Николаев Денчев АС2: Петър Николаев Михов 4-ТИ: Тодор Недялков Киров СН: Цветан Кръстев Кръстев

17 септември, 17:00 часа 
ПФК Лудогорец 1945 II - ОФК Спартак 
Пл ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Виктор Андриянов Кукуянов 4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева СН: Георги Крумов Виделов

18 септември, 17:00 часа 
ПФК Марица 1921 - ФК Марек 1915 
ГС: Иван Стефанов Иванов АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Димитър Валентинов Мекушин 4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски СН: Цветан Георгиев Георгиев

18 септември, 17:00 часа 
ПФК Септември София - ОФК Беласица 
ГС: Мустафа Севди Шефкет АС1: Йордан Петров Петров АС2: Владимир Здравков Хубенов 4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев СН: Валентин Желев Добрев

18 септември, 19:00 часа 
ФК Литекс Ловеч - ЦСКА 1948 II 
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Владимир Йорданов Йорданов 4-ТИ: Георги Петров Стоянов СН: Атанас Петров Бозев

19 септември, 17:45 часа 
ПФК Монтана 1921 - ОФК Янтра 2019 
ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Марио Георгиев Данаилов АС2: Стоян Иванов Стоянов 4-ТИ: Александър Емилов Вангелов СН: Венцислав Иванов Гаврилов

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