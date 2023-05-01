Обявиха съдиите за 29-ия кръг на efbet Лига
Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви нарядите за предстоящия кръг в efbet Лига. Владимир Вълков ще ръководи гостуването на ЦСКА - София в Пазарджик.
Двубоят между Лудогорец и Берое бе поверен на Ивайло Стоянов, а Радослав Гидженов ще свири Левски - Септември (София).
Ето всички съдийски назначения:
2 май 2023 г., вторник, 17:45 ч.
ПФК Ботев Враца - ФК Локомотив 1929
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Йордан Петров Петров АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков
СН: Николай Тодоров Петров
2 май 2023 г., вторник, 20:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Александър Костадинов Костадинов
3 май 2023 г., сряда, 16:00 ч.
Спартак 1918 - ФК ЦСКА 1948
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Георги Йорданов Дойнов
СН: Георги Генов Нарлев
3 май 2023 г., сряда, 18:15 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Черно море
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Димитър Добромиров Димитров
СН: Георги Крумов Виделов
3 май 2023 г., сряда, 20:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Милен Дончев Арабаджиев
СН: Радан Василев Мирянов
4 май 2023 г., четвъртък, 15:45 ч.
Футболен Клуб Пирин АД - ПФК Ботев АД
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Диян Христов Вълков
СН: Николай Георгиев Ангелов
4 май 2023 г., четвъртък, 18:00 ч.
ФК Хебър 1918 - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Димо Стоянов Димов АВАР: Димитър Добромиров Димитров
СН: Стоян Маринов Алексиев
4 май 2023 г., четвъртък, 20:30 ч.
ПФК Левски - ПФК Септември Сф
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Николай Йорданов Колев
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
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