Обявиха съдиите за 29-ия кръг на efbet Лига

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви нарядите за предстоящия кръг в efbet Лига. Владимир Вълков ще ръководи гостуването на ЦСКА - София в Пазарджик.

Двубоят между Лудогорец и Берое бе поверен на Ивайло Стоянов, а Радослав Гидженов ще свири Левски - Септември (София).

Ето всички съдийски назначения:

2 май 2023 г., вторник, 17:45 ч.

ПФК Ботев Враца - ФК Локомотив 1929

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Йордан Петров Петров АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков

СН: Николай Тодоров Петров

2 май 2023 г., вторник, 20:00 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Александър Костадинов Костадинов

3 май 2023 г., сряда, 16:00 ч.

Спартак 1918 - ФК ЦСКА 1948

ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Димитър Русенов Русев

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Георги Йорданов Дойнов

СН: Георги Генов Нарлев

3 май 2023 г., сряда, 18:15 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Черно море

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Владимир Ангелов Велев

4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Димитър Добромиров Димитров

СН: Георги Крумов Виделов

3 май 2023 г., сряда, 20:30 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Милен Дончев Арабаджиев

СН: Радан Василев Мирянов

4 май 2023 г., четвъртък, 15:45 ч.

Футболен Клуб Пирин АД - ПФК Ботев АД

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Диян Христов Вълков

СН: Николай Георгиев Ангелов

4 май 2023 г., четвъртък, 18:00 ч.

ФК Хебър 1918 - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Димо Стоянов Димов АВАР: Димитър Добромиров Димитров

СН: Стоян Маринов Алексиев

4 май 2023 г., четвъртък, 20:30 ч.

ПФК Левски - ПФК Септември Сф

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Николай Йорданов Колев



СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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