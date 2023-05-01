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  3. Обявиха съдиите за 29-ия кръг на efbet Лига

Обявиха съдиите за 29-ия кръг на efbet Лига

  • 1 май 2023 | 09:10
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Обявиха съдиите за 29-ия кръг на efbet Лига

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви нарядите за предстоящия кръг в efbet Лига. Владимир Вълков ще ръководи гостуването на ЦСКА - София в Пазарджик.

Двубоят между Лудогорец и Берое бе поверен на Ивайло Стоянов, а Радослав Гидженов ще свири Левски - Септември (София).

Ето всички съдийски назначения:

2 май 2023 г., вторник, 17:45 ч. 
ПФК Ботев Враца - ФК Локомотив 1929 
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Йордан Петров Петров АС2: Мартин Тодоров Мачев 
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков 
СН: Николай Тодоров Петров 

2 май 2023 г., вторник, 20:00 ч. 
ПФК Славия 1913 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Георги Любомиров Минев 
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Дениз Пиринов Соколов 
СН: Александър Костадинов Костадинов 

3 май 2023 г., сряда, 16:00 ч. 
Спартак 1918 - ФК ЦСКА 1948 
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Димитър Русенов Русев 
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Георги Йорданов Дойнов 
СН: Георги Генов Нарлев 

3 май 2023 г., сряда, 18:15 ч. 
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Черно море 
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Владимир Ангелов Велев 
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Димитър Добромиров Димитров 
СН: Георги Крумов Виделов 

3 май 2023 г., сряда, 20:30 ч. 
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Берое - Стара Загора 
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Николай Георгиев Попниколов 
4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Милен Дончев Арабаджиев 
СН: Радан Василев Мирянов 

4 май 2023 г., четвъртък, 15:45 ч. 
Футболен Клуб Пирин АД - ПФК Ботев АД 
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Владимиров Миланов 
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Диян Христов Вълков 
СН: Николай Георгиев Ангелов 

4 май 2023 г., четвъртък, 18:00 ч. 
ФК Хебър 1918 - ПФК ЦСКА - София ЕАД 
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Никифор Деянов Велков 
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Димо Стоянов Димов АВАР: Димитър Добромиров Димитров 
СН: Стоян Маринов Алексиев 

4 май 2023 г., четвъртък, 20:30 ч. 
ПФК Левски - ПФК Септември Сф 
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Васил Стоянов Шавов 
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов 
СН: Николай Йорданов Колев 

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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