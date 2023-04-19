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  3. БФС обяви съдийските назначения за 27-ия кръг на efbet Лига

БФС обяви съдийските назначения за 27-ия кръг на efbet Лига

  • 19 апр 2023 | 12:32
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БФС обяви съдийските назначения за 27-ия кръг на efbet Лига

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за предстоящия 27-и кръг на efbet Лига. Станимир Тренчев ще ръководи двубоя между лидера в класирането ЦСКА - София и Пирин в Благоевград.

Владимир Вълков е главен рефер на срещата Левски - Берое, а мачът между Лудогорец и Локомотив (София) бе поверен на Георги Димитров.

21 април 2023 г., петък, 16:15 ч. 
ПФК Ботев Враца - ПФК Черно море 
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков 
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Християна Красимирова Гутева АВАР: Димо Дамянов Вълчев 
СН: Иван Захариев Вълчев 

21 април 2023 г., петък, 18:45 ч. 
ПФК Лудогорец 1945 - ФК Локомотив 1929 
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Милен Дончев Арабаджиев 
4-ТИ: Красен Иванов Георгиев ВАР: Димо Стоянов Димов АВАР: Станислав Лазаров Станев 
СН: Ахмед Яшар Ахмед 

22 април 2023 г., събота, 16:45 ч. 
ФК Хебър 1918 - ПФК Арда Кърджали 1924 
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Красимир Владимиров Миланов 
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Пламенов Тодоров 
СН: Петър Стоянов Петров 

22 април 2023 г., събота, 19:30 ч. 
ФК ЦСКА 1948 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Владимир Ангелов Велев 
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Георги Любомиров Минев 
СН: Йордан Костадинов Иванов 

23 април 2023 г., неделя, 17:45 ч. 
Футболен Клуб Пирин АД - ПФК ЦСКА - София ЕАД 
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Драгомир Руменов Милев 
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Светослав Колев Енчев 
СН: Йордан Динков Сталев 

23 април 2023 г., неделя, 20:00 ч. 
ПФК Левски - ПФК Берое - Стара Загора 
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев 
4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Христо Пламенов Хаджийски 
СН: Георги Владимиров Игнатов 

24 април 2023 г., понеделник, 17:30 ч. 
Спартак 1918 - ПФК Септември Сф 
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Мартин Тодоров Мачев 
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Мирослав Николаев Желев 
СН: Стоян Христов Денев 

24 април 2023 г., понеделник, 20:00 ч. 
ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев АД 
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Николай Георгиев Попниколов 
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Павлета Веселинова Рашкова 
СН: Александър Костадинов Костадинов 

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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