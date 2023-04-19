БФС обяви съдийските назначения за 27-ия кръг на efbet Лига

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за предстоящия 27-и кръг на efbet Лига. Станимир Тренчев ще ръководи двубоя между лидера в класирането ЦСКА - София и Пирин в Благоевград.

Владимир Вълков е главен рефер на срещата Левски - Берое, а мачът между Лудогорец и Локомотив (София) бе поверен на Георги Димитров.

21 април 2023 г., петък, 16:15 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК Черно море

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Християна Красимирова Гутева АВАР: Димо Дамянов Вълчев

СН: Иван Захариев Вълчев

21 април 2023 г., петък, 18:45 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ФК Локомотив 1929

ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Красен Иванов Георгиев ВАР: Димо Стоянов Димов АВАР: Станислав Лазаров Станев

СН: Ахмед Яшар Ахмед

22 април 2023 г., събота, 16:45 ч.

ФК Хебър 1918 - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Петър Стоянов Петров

22 април 2023 г., събота, 19:30 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Владимир Ангелов Велев

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Георги Любомиров Минев

СН: Йордан Костадинов Иванов

23 април 2023 г., неделя, 17:45 ч.

Футболен Клуб Пирин АД - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Светослав Колев Енчев

СН: Йордан Динков Сталев

23 април 2023 г., неделя, 20:00 ч.

ПФК Левски - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Христо Пламенов Хаджийски

СН: Георги Владимиров Игнатов

24 април 2023 г., понеделник, 17:30 ч.

Спартак 1918 - ПФК Септември Сф

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Мирослав Николаев Желев

СН: Стоян Христов Денев

24 април 2023 г., понеделник, 20:00 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев АД

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Павлета Веселинова Рашкова

СН: Александър Костадинов Костадинов



СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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