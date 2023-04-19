БФС обяви съдийските назначения за 27-ия кръг на efbet Лига
Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за предстоящия 27-и кръг на efbet Лига. Станимир Тренчев ще ръководи двубоя между лидера в класирането ЦСКА - София и Пирин в Благоевград.
Владимир Вълков е главен рефер на срещата Левски - Берое, а мачът между Лудогорец и Локомотив (София) бе поверен на Георги Димитров.
21 април 2023 г., петък, 16:15 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК Черно море
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Християна Красимирова Гутева АВАР: Димо Дамянов Вълчев
СН: Иван Захариев Вълчев
21 април 2023 г., петък, 18:45 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ФК Локомотив 1929
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Красен Иванов Георгиев ВАР: Димо Стоянов Димов АВАР: Станислав Лазаров Станев
СН: Ахмед Яшар Ахмед
22 април 2023 г., събота, 16:45 ч.
ФК Хебър 1918 - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Петър Стоянов Петров
22 април 2023 г., събота, 19:30 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Георги Любомиров Минев
СН: Йордан Костадинов Иванов
23 април 2023 г., неделя, 17:45 ч.
Футболен Клуб Пирин АД - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Светослав Колев Енчев
СН: Йордан Динков Сталев
23 април 2023 г., неделя, 20:00 ч.
ПФК Левски - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Христо Пламенов Хаджийски
СН: Георги Владимиров Игнатов
24 април 2023 г., понеделник, 17:30 ч.
Спартак 1918 - ПФК Септември Сф
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Мирослав Николаев Желев
СН: Стоян Христов Денев
24 април 2023 г., понеделник, 20:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев АД
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Павлета Веселинова Рашкова
СН: Александър Костадинов Костадинов
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
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