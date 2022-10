EG с Цветелин "CeRq" Димитров е на Мейджър

Цветелин "CeRq" Димитров и Evil Geniuses ще си припомят вкуса на най-големия турнир по Counter-Strike - Мейджъра след драматична среща срещу 9z. "Гениите" записаха третата си победа в IEM Road To Rio Americas днес, като след три оспорвани карти успехът отиде при нашето момче, което официално е сигурен участник на Мейджър турнира в Бразилия. Мачовете за EG обаче не са приключили, понеже тимът ще изиграе още една среща в Best of 3 вариант, този път срещу другия класирал се - Liquid, за да си гарантира място директно в Legends етапа.

Битката стартира с избрания от "гениите" Overpass. Още като терористи Цветелин и компания си гарантираха фрапантна преднина от 11 рунда, които им помогнаха да затворят срещата впоследствие без проблем.

От аржентинския клуб след това върнаха жеста с победа на Dust2, докарвайки двубоя до Mirage. Именно там EG успя да се върне отново на Мейджъра, след като приключи драматичния мач още в първия халф и си тръгна с успеха въпреки слабата игра във втората половина. Като герой за "гениите" се доказа Джордан "HexT" Постма, заработвайки 67 фрага и 1.30 рейтинг в схватката.