Проведе се огромният ежегоден турнир по Fighting игри Evolution Championship Series

UMISHO is the FINAL Evo 2022 CHAMP



Guilty Gear -Strive- Top 8 Results:

1 🇺🇸 @UMlSHO

2 🇸🇦 @SlashoSlash

3 🇸🇪 @TSM_Leffen

4 🇺🇸 @hotashis

5 🇯🇵 @Daru_ino

5 🇨🇦 @PepperySplash

7 🇺🇸 @Tempest_NYC

7 🇺🇸 @EC_Bean



