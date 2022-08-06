Резултати и голмайстори от първия кръг на Северозападната Трета лига

Днес се изиграха повечето от срещите от първия кръг на Северозападната Трета лига. Вчера дубълът на Етър разби Дреновец с 5:0, а днес най-резултатната среща бе във Видин, където Бдин победи Янтра (Полски Тръмбеш) с 3:2. Вихър (Славяново) също се развихри и отнесе новака Боруна (Царева ливада) с 4:0.

Ето всички резултати и голмайстори от първия кръг: