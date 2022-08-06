Резултати и голмайстори от първия кръг на Северозападната Трета лига
Днес се изиграха повечето от срещите от първия кръг на Северозападната Трета лига. Вчера дубълът на Етър разби Дреновец с 5:0, а днес най-резултатната среща бе във Видин, където Бдин победи Янтра (Полски Тръмбеш) с 3:2. Вихър (Славяново) също се развихри и отнесе новака Боруна (Царева ливада) с 4:0.
Ето всички резултати и голмайстори от първия кръг:
5 август 2022 г., петък, 18:00 часа:
Етър II (Велико Търново) - Дреновец (Дреновец) 5:0
1:0-Александър Гугучков (21)
2:0-Крвистиян Димитров (42)
3:0-Златин Боянов (58)
4:0-Калоян Ненчев (89)
5:0-Александър Гугучков (90)
6 август 2022 г., събота, 18:00 часа:
Левски (Левски) - Локомотив (Мездра) 1:3
0:1-Николай Ганчев (7)
0:2-Ивайло Андреев (13)
1:2-Траян Димитров (55)
1:3-Михаил Иванов (70)
Локомотив (Горна Оряховица) - Академик (Свищов) 1:2
1:0-Даниел-Виктор Кънчев (15)
1:1-Беркант Реджеб (28)
1:2-Иван Ганев (53 дузпа)
Бдин (Видин) - Янтра (Полски Тръмбеш) 3:2
1:0-Виейра де Соуса (29)
2:0-Цветомир Тодоров (35)
2:1-Любомир Генчев (51)
3:1-Александър Соколов (84 дузпа)
3:2- Любомир Генчев (89)
Севлиево (Севлиево) - Павликени (Павликени) 1:2
1:0-Атанас Георгиев (5)
1:1-Йордан Йорданов (44)
1:2-Стефан Иванов (47)
Вихър (Славяново) - Боруна (Царева ливада) 4:0
1:0-Милен Тодоров (23)
2:0-Цветан Петров (40)
3:0-Благовест Ленков (48)
4:0-Благовест Ленков (65)
Партизан (Червен бряг) - Ювентус (Малчика) 2:1
0:1-Александър Скорчев (23 дузпа)
1:1-Михаил Милчев (44)
2:1-Тихомир Динев (47)
7 август 2022 г., неделя, 18:00 часа:
Локомотив (Дряново) - Ботев II (Враца)