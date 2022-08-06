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  3. Резултати и голмайстори от първия кръг на Северозападната Трета лига

Резултати и голмайстори от първия кръг на Северозападната Трета лига

  • 6 авг 2022 | 21:06
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Резултати и голмайстори от първия кръг на Северозападната Трета лига

Днес се изиграха повечето от срещите от първия кръг на Северозападната Трета лига. Вчера дубълът на Етър разби Дреновец с 5:0, а днес най-резултатната среща бе във Видин, където Бдин победи Янтра (Полски Тръмбеш) с 3:2. Вихър (Славяново) също се развихри и отнесе новака Боруна (Царева ливада) с 4:0.

Ето всички резултати и голмайстори от първия кръг:

5 август 2022 г., петък, 18:00 часа: 
Етър II (Велико Търново) - Дреновец (Дреновец) 5:0 
1:0-Александър Гугучков (21) 
2:0-Крвистиян Димитров (42) 
3:0-Златин Боянов (58) 
4:0-Калоян Ненчев (89) 
5:0-Александър Гугучков (90) 

6 август 2022 г., събота, 18:00 часа: 
Левски (Левски) - Локомотив (Мездра) 1:3 
0:1-Николай Ганчев (7) 
0:2-Ивайло Андреев (13) 
1:2-Траян Димитров (55) 
1:3-Михаил Иванов (70) 

Локомотив (Горна Оряховица) - Академик (Свищов) 1:2 
1:0-Даниел-Виктор Кънчев (15) 
1:1-Беркант Реджеб (28) 
1:2-Иван Ганев (53 дузпа) 

Бдин (Видин) - Янтра (Полски Тръмбеш) 3:2 
1:0-Виейра де Соуса (29) 
2:0-Цветомир Тодоров (35) 
2:1-Любомир Генчев (51) 
3:1-Александър Соколов (84 дузпа) 
3:2- Любомир Генчев (89) 

Севлиево (Севлиево) - Павликени (Павликени) 1:2 
1:0-Атанас Георгиев (5) 
1:1-Йордан Йорданов (44) 
1:2-Стефан Иванов (47) 

Вихър (Славяново) - Боруна (Царева ливада) 4:0 
1:0-Милен Тодоров (23) 
2:0-Цветан Петров (40) 
3:0-Благовест Ленков (48) 
4:0-Благовест Ленков (65) 

Партизан (Червен бряг) - Ювентус (Малчика) 2:1 
0:1-Александър Скорчев (23 дузпа) 
1:1-Михаил Милчев (44) 
2:1-Тихомир Динев (47) 

7 август 2022 г., неделя, 18:00 часа: 
Локомотив (Дряново) - Ботев II (Враца)

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