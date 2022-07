Българско дуо ще участва в интересен проект

Gear up! We're going in.

Our CS:GO Thunders are ready to dominate the game.

MORE/ @M0REcsgo / Lurker

POPOV / @realPOP0V / IGL

VITAL/ @ViTaaaxD / Entry

FL4SH / @flashbackacs / AWP

SPARTA/ @SpartaCSGO / 2nd Entry

GONZI / @gonzilla_cs / COACH#OoredooThunders #WeAreTheStorm #CSGO pic.twitter.com/4c5Dzs2mEl