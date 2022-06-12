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  3. Славия замина за Банско с 29 футболисти

Славия замина за Банско с 29 футболисти

  • 12 юни 2022 | 17:11
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Славия замина на подготвителен лагер в Банско с група от 29 футболисти. “Белите” ще останат в планинския курорт до 30 юни. Нападателят Ахмед Ахмедов, който подписа договор, е включен в отбора и ще води подготовка за новия шампионат под ръководството на старши треньора Златомир Загорчич.

Състав на Славия: Георги Петков, Светослав Вуцов, Николай Кръстев, Илиян Илиев, Христо Попадийн, Ертан Томбак, Венцислав Керчев, Людовик Соарес, Константин Иванов, Димитър Стоянов, Емил Виячки, Ерол Дост, Мартин Атанасов, Кемело Нгуена, Иван Минчев, Геерги Вълчев, Дарко Тасевски, Радослав Кирилов, Тони Тосев, Мартин Сораков, Борис Димитров, Кристиян Стоянов, Валентин Петров, Емил Стоев, Кристиан Добрев, Микита Никалаевич, Йон Бакеро, Мартин Петков, Ахмед Ахмедов.

В Банско тимът на Славия ще изиграе четири приятелски двубоя. Съперници на “белите” ще бъдат Спартак (Варна), Монтана, Арда (Кърджали) и Хебър.

На 1 юли ще бъде представен официално съставът на Славия за новия шампионат, а контролата тогава ще бъде със Спортист (Своге) на стадион “Александър Шаламанов”.

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