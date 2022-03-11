11-те на ЦСКА 1948 и Ботев (Пд), Наумов отново титуляр за "червените"

Станаха ясни стартовите състави на ЦСКА 1948 и Ботев (Пловдив). Отборите на Николай Киров и Азрудин Валентич откриват 23-ия кръг в efbet Лига с двубой на стадион "Витоша" в Бистрица.

ЦСКА 1948 0:0 Ботев (Пловдив)

Стартовите състави:

ЦСКА 1948: 29. Наумов, 22. Даскалов, 25. Ангелов, 3. Пиргов, 24. Марин, 18. Чочев, 37. Мартинов, 10. Русев, Бастунов, 33. Иванов, 9. Колев.

Ботев (Пд): 1. Аргилашки, 4. Генев, 6. Мартенс, 8. Неделев, 10. Току, 11. Бороан, 15. Ето’о, 17. Минков, 18. Супрайен, 22. Рабей, 24. Пунчец.