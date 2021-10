Българи на крачка от исторически успех

The #IEM Fall EU RMR playoffs bracket is locked in🔒



Thursday, Oct 7

17:00 CEST - @NIPCS vs @Movistar_Riders

20:15 CEST - @CPHFlames vs @TeamVitality



Friday, Oct 8

17:00 CEST - @AstralisCS vs @Team__Fiend

20:15 CEST - @G2esports vs @ENCE



📺All on https://t.co/855hMZUIST pic.twitter.com/RnmVRwziDq