Монтана издигна стена от 19 блока и надигра Берое

Волейболистите на Монтана записаха категорична домакинска победа над Берое 2016 (Стара Загора) с 3:0 (25:18, 25:18, 25:18) в среща от 4-ия кръг на WINBET Супер Волей, играна в зала „Младост“ пред 400 зрители.

Домакините направиха впечатляващите 19 точкови блокади срещу едва 4 за съперника.

По 5 блока записаха Бруно Рубо и Тимофей Бенкович, Костадин Козелов добави 3, а Виктор Жеков – още 3.

Най-резултатен за Монтана бе Витор Жоао с 15 точки (2 блока, 4 аса и 56% ефективност в атака – +8). Бразилският нападател реализира 9 от 16-те си атаки и отбеляза четири от шестте аса на своя отбор.

Тимофей Бенкович добави 11 точки (5 блока, 40% ефективност в атака и 36% позитивно посрещане – +1), а Бруно Рубо завърши с 10 точки (5 блока, 1 ас и 40% ефективност в атака – +9).

Костадин Козелов се отчете с 8 точки (3 блока и 71% ефективност в атака – +6). Също с 8 точки приключи Николай Иванов.

За Берое най-резултатни станаха Якуб Жонца с 8 точки (1 блок, 1 ас, 33% ефективност в атака и 55% позитивно посрещане – -3) и Теодор Каменов с 8 точки (26% ефективност в атака и 71% позитивно посрещане – -3). Николай Котевски добави 7 точки, включително 2 аса.

Освен превъзходството на блокада Монтана имаше предимство и в атака – 41% срещу 29% ефективност, както и от сервис – 6:5 аса.

МОНТАНА – БЕРОЕ 2016 (СТАРА ЗАГОРА) 3:0 (25:18, 25:18, 25:18)

МОНТАНА: Виктор Жеков 4, Вито Жоао 15, Тимофей Бенкович 11, Николай Иванов 8, Бруно Рубо 10, Костадин Козелов 8 – Калоян Ботев-либеро (Александър Митков, Жан Петров-либеро, Марк Михайлов, Денислав Иванов, Николай Стефанов, Николай Захариев, Йордан Ранджев)

Старши треньор по протокола: ДАНИЕЛ ПЕЕВ

БЕРОЕ 2016: Николай Манчев 2, Теодор Каменов 8, Якуб Жонца 8, Никола Йорета 5, Николай Котевски 7, Иван Латунов 2,– Петър Каракашев-либеро (Павел Дженев, Никола Градинаров 2, Димитър Митев, Георги Тонев, Александър Диков-либеро, Габриел Руменов, Йенджей Зиолковски 1)

Старши треньор: МИРОСЛАВ ЖИВКОВ.

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