Николай Жечев за изразителната победа на Ямбол над Созопол

В Ямбол, едноименния тим срази отбора на Созопол с 5:0. Срещата е от 14-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

ФК Ямбол вкара пет на Созопол

Николай Жечев, старши треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

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„Поздравявам моите момчета за много добрата игра и за отбелязаните голове, защото по принцип играем трудно срещу Созопол. През миналия сезон отборът записа загуба с 1:3, а в моя дебют направихме 0:0. След това пък за купата на Аматьорската лига ни отстраниха след дузпи, така че беше важно днес да победим. Истината е, че до нашия гол гостите имаха две чисти положения. При едното удариха греда, при другото техният футболист Димитър Жеков излезе сам срещу нашия вратар, но пропусна. Ако бяха отбелязали едно от положенията си, резултатът можеше да бъде съвсем друг и това го признавам. През второто полувреме те имаха претенции за червен картон на техния футболист Станислав Митов, но аз смятам, че и двата жълти картона са напълно категорични. Другата им претенция е за неотсъдена дузпа в тяхна полза. Ситуацията е следната: техният футболист стреля с глава, топката отскача от тялото на нашия състезател и след това среща ръката, която е прилепнала до тялото, така че който и да питат, няма как да има дузпа в такава ситуация. Имам уважение към Созопол и към треньора Петър Кюмюрджиев, но думите след края на мача отвън пред стадиона не бяха приятни – имаше деца и не биваше да се чуват подобни неща. Отдавам го на приповдигнатите емоции заради загубата, но ние с нищо не сме заслужили подобно поведение“.

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