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Атанас Рибарски и Илия Груев застават пред медиите, националите се подготвят за сблъсъка с Исландия от Лигата на нациите
  1. Sportal.bg
  2. Нефтохимик

Тодор Киселичков: Играем добре, но трябва и да вкарваме голове

  • 12 ное 2026 | 17:33
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Тодор Киселичков: Играем добре, но трябва и да вкарваме голове

В събота, Нефтохимик (Бургас) приема едноименния тим на Димитровград. Срещата е от 15-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Съперникът изигра силни мачове. Демонстрира и резултатност. Всичко това им дава увереност. Сериозно препятствие пред нашия отбор. Ние се стремим да демонстрираме прогрес в играта ни. Напоследък играем много добре, но не успяваме да реализираме положенията, които създаваме. Надявам се в предстоящия мач да променим това и да вкарваме голове“, коментира пред Sportal.bg Тодор Киселичков, треньор на бургазлии.   

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